Tiki-taka em xeque? Espanha luta contra seu maior jejum de gols em Copas

O termo tiki-taka marcou o futebol nos últimos 20 anos com o estilo de toque de bola da Espanha. Mas, apesar de um título da Copa e outro da Eurocopa, a efetividade do sistema está em xeque. Afinal, a Fúria não marca um gol sequer no Mundial há 289 minutos – o equivalente a mais de três partidas inteiras. A próxima chance de resolver este problema é contra a Arábia Sauditra, neste domingo (21), às 13h, em Atlanta.
O empate com Cabo Verde, na primeira rodada do torneio, voltou a mostrar uma equipe que controla o jogo, mas vem entregando pouco em resultados. Em 2022, as oitavas de final contra Marrocos mostraram o mesmo cenário, e a Espanha passou 120 minutos (somando a prorrogação) sem balançar as redes – acabou eliminada nos pênaltis pelos africanos.
Antes da atual, a pior sequência havia sido entre 2002 e 2006, com 245 minutos sem nenhum gol até Xabi Alonso marcar contra a Ucrânia. Mas era um outro momento da Espanha, que ainda não era destacada como uma das favoritas.
Nesta seleção, Fernan Torres e Oyarzabal foram titulares e não conseguiram superar o goleiro Vozinha. Os craques Lamine Yamal e Nico Williams, no entanto, se recuperaram de lesão e entraram no segundo tempo contra Cabo Verde.
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