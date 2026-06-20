Equador perde um caminhão de gols, para em goleiro de Curaçao e se complica na Copa

Em uma noite inspirada do goleiro Room, Equador e Curaçao ficaram no 0 a 0, neste sábado (20/6), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela segunda rodada do Grupo E, da Copa do Mundo. Favorita e precisando da vitória para seguir viva no Mundial, os equatorianos perderam um caminhão de gols e viu o arqueiro adversário brilhar com mais de 20 defesas no jogo. Em contrapartida, os caribenhos se fecharam muito bem e somaram seu primeiro ponto na história da competição.
Com o resultado, Equador e Curaçao chegam a um ponto e precisam vencer seus próximos compromissos para avançar. Os equatorianos encaram a Alemanha, enquanto os caribenhos terão pela frente a Costa do Marfim. Os embates, aliás, acontece na próxima quinta-feira (25/6), às 17h.
Primeiro tempo
O Equador começou pressionando e quase abriu o placar logo aos dois minutos, quando Enner Valencia saiu cara a cara com Room, que fez um verdadeiro milagre. A equipe sul-americana manteve linhas altas, controlou a posse de bola e criou novas oportunidades com Vite, Yeboah, Plata e novamente Valencia, mas esbarrou na boa atuação do goleiro de Curaçao.
Por outro lado, Curaçao mostrou perigo nos contra-ataques e aproveitou erros na saída de bola equatoriana. Juninho Bacuna teve duas boas chances, uma delas em um chute forte que passou perto da meta de Galíndez. Chong também participou de jogadas promissoras, enquanto Leandro Bacuna protagonizou um belo lance individual dentro da área, mas sem tanto perigo.
Nos minutos finais, o Equador aumentou a pressão e ficou perto do gol em finalização de Yeboah defendida por Room. Contudo, apesar do domínio territorial dos equatorianos, Curaçao resistiu bem defensivamente e levou o empate sem gols para o intervalo.
Segundo tempo
O Equador voltou do intervalo ainda mais agressivo e passou a pressionar em busca do gol. No entanto, encontrou pela frente uma atuação inspirada de Room. O goleiro fez grandes defesas em finalizações de Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Pacho, Enner Valencia e Kevin Rodríguez. A melhor oportunidade equatoriana veio aos 39 minutos, quando Valencia saiu cara a cara com o goleiro e chutou para fora.
Mesmo recuado, Curaçao continuou levando perigo nos contra-ataques. Aos 14 minutos, Juninho Bacuna arrancou em velocidade e iniciou uma sequência de finalizações dos caribenhos, mas Galíndez apareceu bem para evitar o gol caribenho. Pouco depois, Juninho voltou a assustar em chute desviado que quase enganou o goleiro equatoriano.
Nos minutos finais, o Equador se lançou ao ataque total. Preciado acertou o travessão, Plata teve chute bloqueado dentro da área e Angulo quase contou com um gol contra de Gaari nos acréscimos. Ainda assim, a forte resistência defensiva de Curaçao e a noite inspirada de Room garantiram o empate por 0 a 0 até o apito final.
EQUADOR 0X0 CURAÇAO
Copa do Mundo – Grupo E – 2ª rodada
Data: 20/6/2026
Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
Público: 68.598
Gols: –
EQUADOR: Hernán Galíndez; Alan Franco (Preciado, 37’/2ºT), Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán (Angulo, 24’/2ºT); Moisés Caicedo e Alcívar (Rodríguez, intervalo); John Yeboah (J.Caicedo, 43’/2ºT), Gonzalo Plata e Vite; Enner Valencia. Técnico: Sebastían Beccacece.
CURAÇAO: Eloy Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus e Fonville (Van Eijma, 32’/2ºT); Juninho Bacuna (Gorré, 32’/2ºT), Livano Comenencia (Roemeratoe, 37’/2ºT), Leandro Bacuna e Tahith Chong (Margaritha, 32’/2ºT); Jurgen Locadia (Kastaneer, 37’/2ºT). Técnico: Dick Advocaat.
Árbitro: Ning Ma (CHI)
Assistentes: Fei Zhou (CHI) e Saoud Almaqaleh (CAT)
VAR: Fu Ming (CHI)
Cartões Amarelos: Alcivar (EQU); Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Gaari e Kastaneer (CUR)
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