Copa do Mundo: onde assistir aos jogos deste domingo, 21 de junho

Neste domingo, 21/6, aconteem mais quatro jogos pela Copa do Mundo de 2026. Os duelos são pelos Grupos G e H. Contudo, todos os embates levam contigo a pressão da classificação no Mundial. Isso porque os oito times que entrarão em campo, não venceram no torneio.

O que está em jogo na Copa do Mundo

O primeiro jogo do dia fica à cargo de Espanha e Arábia Saudita, às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os espanhóis foram um dos assuntos mais comentados da primeira rodada, após não conseguir sair do 0 a 0 contra a frágil seleção de Cabo Verde. Assim, os atuais campeões da Europa entram pressionados pelo primeiro triunfo e também para garantir a classificação. Já os sauditas também ficaram na igualdade, mas de forma mais heróica, após empatar em 1 a 1 com o Uruguai.

Na sequência, às 16h, a Bélgica encara o Irã, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Os belgas também tiveram um início duro ao ficar no 1 a 1 com o Egito, onde a igualdade só veio no segundo tempo. Assim, um triunfo é crucial apra confirmar o favoritismo. Em contrapartida, os iranianos, que já vivem uma saga inacreditável nesta Copa, também empatou, mas em 2 a 2, contra a Nova Zelândia, após ficar atrás do placar em duas oportunidades.

Às 19h, o Uruguai encara Cabo Verde, em Miami, nos Estados Unidos, também em uma partida com muita coisa em jogo. O Uruguai não conseguiu confirmar o favoritismo com a Arábia Saudita na estreia e ficou no 1 a 1, após perder muitas chances de gol. Já os africanos fizeram história ao segurar um empate heróico contra a Espanha, por 0 a 0, com grande atuação do goleiro Vozinha.

Por fim, às 22h, Nova Zelândia e Egito encerram o dia, no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá. Os neozelandeses empataram em 2 a 2 com o Irã na estreia, mas lamentou o resultado, já que estava na frente do placar em duas oportunidades. Já o Egito também saiu na frente da Bélgica, na rodada passada, mas acabou ficando no 1 a 1.

Onde assistir aos jogos deste 20/6

13h – Espanha x Arábia Saudita – A transmissão é exclusiva da CazéTV.

16h – Bélgica x Irã – A transmissão é exclusiva da CazéTV.

19h – Uruguai x Cabo Verde – O jogo será transmitido por: TV Globo e SBT (TV aberta); CazéTV, Globoplay, GETV e NSports (streaming).

22h – Nova Zelândia x Egito – O jogo será transmitido por: TV Globo (TV aberta); CazéTV, Globoplay e GETV (streaming).

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