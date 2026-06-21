Botafogo faz proposta por meia colombiano da MLS

O Botafogo encaminhou uma proposta de empréstimo com opção de compra para o meia colombiano Nelson Palacio. O jogador de 25 anos pertence ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e estava emprestado ao Zurich, da Suíça. A informação é do jornalista argentino César Luis Melo.

Entretanto, a negociação não é vista como simples. Afinal, Palacio possui contrato com o clube norte-americano até o fim deste ano. Porém, a proposta alvinegra é pelo empréstimo de um ano. Com isso, o jogador teria que estender o seu vínculo com o Real Salt Lake por pelo menos seis meses.

Pelo Zurich, Palacio atuou em 34 partidas na última temporada, sendo 32 como titular. Entretanto, o meia não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. O jogador surgiu para o futebol no Atlético Nacional e se transferiu para o clube da MLS em julho de 2023, por cerca de R$ 9,5 milhões.

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