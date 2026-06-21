Japão tem gol evitado por tecnologia no chip na bola e recorda lance de 2022

O Japão viveu um lance polêmico no duelo contra a Tunísia, na segunda rodada da Copa do Mundo. Após abrir o marcador, os Samurais ficaram muito próximos de ampliar, em chute de Ueda, que desviou na defesa e parou em uma defesa de Dahmen sobre a linha. Os jogadores pediram gol, mas a tecnologia mostrou que a bola não passou totalmente por cima da linha.

A imagem, mostrada na transmissão minutos depois, demonstrou que a bola ficou com uma pequena parte em cima da linha. De acordo com a regra, ela tem que cruzar totalmente a linha para o gol ser validado. Com isso, o goleiro tunisiano levou a melhor e o Japão teve que esperar mais alguns minutos para ampliar o marcador.

O lance lembrou outra ocasião semelhante vivida pelos Samurais, só que do lado oposto. Na vitória contra a Espanha, na última rodada da fase de grupos, Mitoma evitou a saída de bola e Tanaka aproveitou para marcar o segundo gol japonês naquela partida.

O lance gerou muita polêmica, porque, em alguns ângulos, havia a impressão que a bola saiu por completo, mas a imagem do VAR mostrou que uma pequena parte da bola ficou em jogo. Na ocasião, o gol garantiu a classificação japonesa para as oitavas de final daquele Mundial e decretou a eliminação da Alemanha.

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