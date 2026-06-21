Resumo da Copa neste sábado, 20/6: análise de resultados e classificação

Neste sábado, 20/6, ocorreram os jogos dos grupos E e F da Copa do Mundo. E o Jogada 10 faz o resumo. Pelo Grupo E, a Alemanha suou sangue para vencer de virada (e nos acréscimos) a Costa do Marfim por 2 a 1. Pouco depois, zebra: Curaçao, que vinha de uma surra de 7 a 1 para os alemães, segurou o 0 a 0 com o Equador. Festejo do primeiro ponto e praticamente eliminou o Equador, que só avançará se vencer a Alemanha (o empate precisará de uma combinação insana). Já no Grupo F, um show da Holanda diante da Suécia: 5 a 1. Com a Laranja Mecânica encaminhando classificação para a próxima fase. E já no Madrugadão, o Japão goleou e eliminou antecipadamente a Tunísia.

Veja agora as análises.

Grupo E

Alemanha 2×1 Costa do Marfim

Foi um grande jogo. A Alemanha viu o goleiro Yahia Fofana evitar um gol de Pavlovic e Havertz fazer um gol que foi anulado. Para piorar, Kessié, após jogada iniciada por Diomandé, fez Costa do Marfim 1 a 0, placar do primeiro tempo. E os marfinenses começaram melhor na segunda etapa. Apenas depois dos 15 minutos, com três mudanças, a Alemanha cresceu e empatou quando dois reservas fizeram a jogada do 1 a 1: Amiri cruzando para Undav completar.

Depois disso, oportunidades para ambas as seleções, mas a Costa do Marfim foi quem teve as oportunidades de ouro. No melhor lance, Diingra perdeu. E a Alemanha aproveitou para virar aos 49 minutos. Amiri encontrou Undav, que recebeu e bateu para fazer 2 a 1. Undav, que contra Curaçao fez um gol e deu duas assistências entrando no segundo tempo daquele 7 a 1, desta vez fez os dois gols que classificaram a Alemanha para a próxima fase.

Equador 0x0 Curaçao

Grande surpresa. O Equador teve sua melhor chance no primeiro minuto, com Enner Valencia entrando livre na área e cortando a marcação. Na cara do goleiro, chutou, mas Room fez grande defesa. A bola ainda bateu no travessão. Depois disso, no primeiro tempo, Curaçao assustou em contra-ataques e quase saiu o gol. Mas o Equador foi quem criou mais oportunidades. Room estava atento.

Veio o segundo tempo, com Curaçao muito fechado, apesar de duas chances claras, ambas com Galindez fazendo grandes defesas. Mas foram mesmo os equatorianos que perderam muitas oportunidades. Plata foi o mais ativo, mas Enner Valencia não estava num bom dia e perdeu mais três chances. Além dele, Plata, Rodríguez e Hincapié pararam na defesa de Room (foram 15 finalizações no jogo). Assim, o Equador praticamente eliminado. Já Curaçao, com um ponto, faz história para uma nação de 160 mil habitantes e que soma seu primeiro ponto na Copa.

Classificação do Grupo E

1º Alemanha – 6 pontos (classificada)

2º Costa do Marfim – 3 pontos

3º Equador – 1 ponto (saldo -1)

4º Curaçao – 1 ponto (saldo -6)

Grupo F

Holanda 5×1 Suécia

Por incrível que pareça, foi a Suécia que teve mais posse e finalizações no jogo. Mas a eficiência do lado da Holanda levou a Laranja Mecânica a ir para o intervalo vencendo por 2 a 0, dois de Brobbey. A Suécia teve muitas oportunidades perdidas, principalmente um chute de Gyokeres que Verbruggen salvou. Veio o segundo tempo e Gakpo ampliou logo aos dois minutos. Ele voltaria a marcar mais um gol. Com 40 minutos, a Suécia, desperdiçando muitas chances, diminuiu com Elanga. Mas não fez mais nada e Summerville fechou o placar em 5 a 1. A Holanda vai aos quatro pontos, o que provavelmente garante classificação à próxima fase, mesmo que perca na última rodada. A Suécia, com zero pontos, vai se complicando e precisará pontuar diante do Japão.

Tunísia 0x4 Japão

Como era de se esperar, o Japão enfrentou a Tunísia e não teve trabalho. Com três minutos, Kamada abriu o placar. Pouco depois, um lance curioso. Ueda chutou e o goleiro Dahmen salvou uma bola que entrou 99,99%, mas por um fiozinho de cabelo a tecnologia mostrou que não entrou toda. Porém, num chute de fora da área, Ueda ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Junya Ito e, mais uma vez, Ueda marcaram. Com o 4 a 0, o Japão alcançou a Holanda em pontos e saldo. Mas está em segundo pelo número de gols. Em tempo: é deste grupo que sai o rival do Brasil na segunda fase.

Classificação do Grupo F

1º Holanda – 4 pontos, saldo de 4; 7 gols marcados

2º Japão – 4 pontos, saldo de 4; 6 gols marcados

2º Suécia -3 pontos

4º Tunísia – 0 ponto (eliminada)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.