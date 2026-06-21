Espanha x Arábia Saudita, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 12h

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam com objetivos diferentes dentro da competição. A partida acontece na tarde deste domingo (21), às 13h, de Brasília, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H. Mas, desde 12h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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