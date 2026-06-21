Aniversariante, Pedro tem semana especial e mira melhor ano da carreira

O atacante Pedro, do Flamengo, teve uma semana especial, que terminou com a celebração dos seus 29 anos no último sábado (20). Mesmo sem jogos, atravessa lua de mel talvez nunca vista em sua passagem pelo Fla, coleciona elogios e conquistas individuais.

O reconhecimento se estende à diretoria do Flamengo. Aliás, José Boto, atual diretor de futebol do Rubro-Negro, criticou Ancelotti. Afinal, não o levou à Copa do Mundo de 2026.

“Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, dois jogos nos últimos dois meses, é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols, não é convocado”, questionou o dirigente em entrevista ao “Canal 11”, de Portugal.

Aliás, de Portugal também veio outro questionamento sobre a ausência do camisa 9 na lista final do técnico Carlo Ancelotti. O italiano, portanto, optou por levar Endrick, Matheus Cunha, Rayan e Igor Thiago para a posição.

“O melhor finalizador do Brasil não foi convocado. É o Pedro, do Flamengo. É um jogador com características muito próprias, difícil de encaixar em um primeiro momento, mas com uma facilidade brutal de finalização. Em uma competição curta, isso faz diferença: em duas oportunidades, ele faz uma”, disse o comandante Laurindo Filho em papo com o jornal lusitano “A Bola”.

Prêmio da torcida

Ainda nesta semana, Pedro recebeu outro prêmio individual. Afinal, ele venceu a votação da torcida como autor do Gol do Mês. O lance escolhido aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no dia 20/5. Aos 20 minutos do segundo tempo, o camisa 9 marcou o gol que garantiu os três pontos ao Flamengo. Assim, teve papel importante na campanha que garantiu ao Fla o primeiro lugar geral da competição continental.

“Muito feliz por receber esse prêmio. Foi um gol muito importante para consolidar nossa classificação como primeiro geral da Libertadores. Vamos juntos”, celebrou Pedro.

Melhor temporada da carreira?

Pedro, como já destacado por Boto, atravessa mais uma grande fase na carreira. Vale lembrar que ele tem 19 gols e cinco assistências em 33 jogos nesta temporada. Assim, ele mira superar 2023, quando balançou as redes 35 vezes. Já a temporada mais garçom foi em 2021, 2022 e 2025 – todas já pelo Flamengo – quando deu sete passes em cada.

Vale lembrar que Pedro já fez história pelo Flamengo em 2026. Primeiro, tornou-se o maior artilheiro do clube no Século XXI, ultrapassando Gabigol. Agora são 171 para P9 contra 161 do ex-jogador do Fla. Bruno Henrique vem na cola, com 116. Pouco depois, o camisa 9 chegou à marca de 200 gols pela carreira.

Após quase três semanas de férias, Pedro se reapresentou na última sexta-feira (19), de olho em quebrar mais recordes. Dá para chegar à melhor temporada da carreira? O calendário do Flamengo reserva três amistosos no início de julho (River, Lausanne e Benfica). Depois, fará mais 22 jogos no Brasileirão e pelo menos dois na Libertadores.

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