Sem Raphinha, saiba quais são as opções de Ancelotti para o ataque do Brasil

A lesão na coxa direita de Raphinha vai obrigar Carlo Ancelotti a mais uma mudança na Seleção Brasileira e ampliou um cenário já recorrente. Afinal, para o duelo com a Escócia, na quarta-feira (24/6), em Miami, o treinador vai para a 14ª escalação diferente em 14 jogos no comando da equipe. Sem um de seus titulares mais importantes, o italiano agora precisa decidir quem assume a vaga no ataque.

As opções de Ancelotti para o ataque do Brasil

Entre as opções já conhecidas do treinador, Luiz Henrique desponta como favorito. Embora não seja titular, o atacante é um dos jogadores mais utilizados nesta Era Ancelotti, com dez partidas disputadas. Na estreia da Copa do Mundo, contra o Marrocos, ele atuou por cerca de 40 minutos, mas teve atuação discreta.

Outra alternativa é Rayan, acionado justamente para substituir Raphinha no jogo diante do Haiti. Revelado pelo Vasco e hoje no Bournemouth, o atacante entrou pela direita e tentou reproduzir a movimentação do titular do Barcelona, mas sentiu o peso da estreia e não conseguiu render bem.

O nome que mais empolga parte da torcida é Endrick. O jovem atacante já desempenhou funções semelhantes no Lyon e pode ser opção pelo setor, ainda que o próprio contexto tático pese contra uma utilização mais confortável.

Há ainda o caso de Neymar, que voltou a treinar com bola durante a semana e será relacionado para o confronto. O retorno, porém, exige cautela. O longo período afastado e a necessidade de reintegração gradual tornam improvável uma titularidade imediata. Além disso, limitam, ao menos neste momento, uma utilização por 90 minutos.

Por fim, Gabriel Martinelli surge como opção versátil. O atacante do Arsenal atua preferencialmente pela esquerda, mas já desempenhou funções centralizadas e até pelo lado direito. Contra o Haiti, entrou no segundo tempo e chegou à sua oitava partida sob comando de Ancelotti, ainda sem grande destaque. Mesmo assim, segue no radar para a vaga deixada por Raphinha, em mais um teste do treinador italiano na busca por equilíbrio ofensivo.

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