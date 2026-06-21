Figurinha de Vozinha é anunciada por R$ 1,5 mil e viraliza durante a Copa

O sucesso de Vozinha na Copa do Mundo chegou até o comércio brasileiro. Uma papelaria de Minas Gerais aproveitou a popularidade do goleiro cabo-verdiano para criar uma ação de marketing nas redes sociais e, consequentemente, viu as vendas dispararem. Em tom de brincadeira, a Art Pel anunciou uma figurinha do jogador por R$ 1,5 mil. Além disso, o vídeo ultrapassou 3 milhões de visualizações e ajudou a aumentar o faturamento da empresa em 290%.

Dessa forma, a loja criou a publicação justamente para surfar a onda de popularidade do atleta. Rapidamente, internautas entraram na brincadeira e lotaram os comentários. “Vou pegar logo duas, vai que eu perca uma”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Vou querer três, por favor.” Já um terceiro ironizou: “Na promoção ainda, viu?! Aproveitem.”

Entretanto, apesar da repercussão, a diretora de marketing da papelaria, Ana Daryma, esclareceu que tudo não passou de uma ação humorística. Na prática, a figurinha custa apenas R$ 5. “A gente está atento a tudo o que está acontecendo no mundo, somos apaixonados por tendências. Agora, com a Copa do Mundo, voltamos todo o nosso perfil para isso”, explicou.

Enquanto isso, Vozinha segue acumulando admiradores. O goleiro Josimar Dias, de 40 anos, ganhou destaque mundial após o empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha, na última segunda-feira (15). Com sete defesas decisivas, ele garantiu o primeiro ponto da seleção cabo-verdiana em uma Copa do Mundo e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

Após o confronto, Vozinha resumiu a emoção do momento ao afirmar que se preparou para aquele jogo “por toda a sua vida”.

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