“Exterminador do futuro austríaco”: lateral retoma treinos com protetor especial

O lateral-direito Stefan Posch voltou a treinar com a seleção da Áustria após semanas afastado por conta de uma fratura na mandíbula sofrida na partida de estreia pela Copa do Mundo, contra a Jordânia, em 17 de junho. O jogador de 29 anos precisou interromper suas atividades no campo desde então, mas agora reapareceu com um acessório especial: uma proteção bucal que auxilia no processo de cicatrização. O retorno foi marcado por bom humor dentro do elenco, que apelidou o jogador de “exterminador do futuro austríaco”.

A lesão, confirmada pela seleção austríaca no dia seguinte ao triunfo na primeira rodada, gerou preocupação sobre a continuidade de Posch no torneio, visto que existia a possibilidade de cirurgia e até mesmo de afastamento definitivo.

Entretanto, exames computadorizados descartaram por completo a necessidade de procedimento cirúrgico. Desse modo, o atleta teve permissão para que pudesse retomar os treinamentos, ainda que com cuidados adicionais.

A volta reacende a esperança da torcida austríaca de contar com o lateral na partida contra a Argentina, marcada para segunda-feira (22), às 14h, em Dallas, pela segunda rodada da Copa. Desde a fratura, Posch se tornou a principal dúvida na escalação titular, e sua presença em campo pode ser decisiva para as ambições da Áustria no torneio.

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