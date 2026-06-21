Bélgica x Irã, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 15h

A Bélgica enfrenta o Irã neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Mas, desde 15h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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