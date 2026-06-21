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Jogada10
Fifa define árbitro mexicano para apitar duelo entre Brasil e Escócia na Copa
Por
Jogada10
Publicado às 12h24 de 21/06/2026
Fifa define árbitro mexicano para apitar duelo entre Brasil e Escócia na Copa -
Jogada10
Seleção Brasileira enfrenta a Escócia na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
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