Desabafo de zagueiro da Tunísia traz pedido de desculpas e críticas à convocação

Após a dura derrota por 4 a 0 diante do Japão na Copa do Mundo, o zagueiro tunisiano Ali Abdi fez um desabafo emocionado. Ele pediu desculpas aos torcedores e direcionou críticas à forma como a seleção foi montada para o torneio, responsabilizando o antigo técnico Sabri Lamouchi pela convocação repleta de surpresas.

A Tunísia já havia sofrido uma goleada por 5 a 1 para a Suécia e, ao amargar duas derrotas em sequência, foi eliminada precocemente, juntando-se a Haiti e Turquia como as primeiras seleções fora da disputa.

A crise interna se agravou com a demissão de Lamouchi logo após o primeiro jogo. Ele havia assumido o comando em janeiro de 2026, mas não resistiu ao revés inicial. Para substituí-lo, a federação trouxe Hervé Renard, conhecido por ter comandado a Arábia Saudita na histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina na fase de grupos da Copa de 2022.

Emoção do zagueiro da Tunísia durante entrevista

Ali Abdi, que defende o Nice, da França, estava visivelmente emocionado durante a entrevista à Bein Sports após o jogo.

“Fomos para a Copa com técnico e jogadores novos que nunca haviam jogado juntos antes, em vez de contar com os experientes. Enquanto isso a seleção japonesa manteve o mesmo elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022”, disse Ali Abdi.

“Peço desculpas aos torcedores tunisianos, não às pessoas que se divertem em espalhar informações por aí. Isso não está no interesse do país. Não temos tempo para trabalhar, destruímos tudo para reconstruir a cada vez em vez de corrigir os defeitos”, prosseguiu, emocionado.

Apesar da eliminação, a Tunísia ainda tem um compromisso pela frente: enfrenta a Holanda na última rodada do Grupo F, quinta-feira (25), às 20h (Brasília). O duelo servirá apenas para cumprir tabela, mas pode ser uma oportunidade para Renard iniciar um processo de reconstrução e para os jogadores mostrarem reação após a sequência de resultados negativos.

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