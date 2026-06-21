Com grupo reduzido, Seleção treina nos EUA; Neymar não desgruda de Vini

Após a vitória sobre o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira retomou, neste domingo (21), a rotina de treinos no CT do New York Red Bulls, em Morristown, Nova Jersey. O time, porém, foi a campo com elenco reduzido. Afinal, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro e Matheus Cunha fizeram um treino regenerativo na academia. Raphinha, com um estiramento grau 1 na coxa esquerda, também não participou da atividade.

Fora do último compromisso do Brasil para otimizar a recuperação física, Neymar realizou a atividade com o restante do grupo. O camisa 10, aliás, não desgrudou de Vini Jr. Os dois atacantes entraram juntos no gramado e trocaram ideias durante os 15 minutos permitidos à imprensa, presente, como de praxe, em grande número, no Columbia Park.

Corrida, mudança de direção e troca de passes

A Seleção Brasileira trabalhou, neste fim de semana, em um campo anexo. Antes, porém, o técnico Carlo Ancelotti reuniu o grupo para cinco minutos de prosa. Em seguida, os jogadores, divididos em dois grupos, aqueceram e fizeram um trabalho de corrida, troca de direção e passes. Já os goleiros treinaram separados, sob a orientação do tetracampeão Cláudio Taffarel.

Após mais de um mês sem disputar uma partida oficial por conta de uma contusão na panturrilha direita. Neymar deve, enfim, ser relacionado contra a Escócia. O astro, porém, ficará no banco de reservas, contra a Escócia.

O encontro está marcado para a próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, no Hard Rock Stadium, pela rodada 3 da chave. Com quatro pontos, o Brasil lidera o Grupo C. Os britânicos somam três e nutrem esperança de classificação. No mesmo horário, em Atlanta, Marrocos, com quatro e saldo inferior, pega um Haiti, zerado na tabela, desmobilizado.

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