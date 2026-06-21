Fifa confirma arbitragem brasileira para Suíça x Canadá pela Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel foi designado pela Fifa para comandar o duelo entre Suíça e Canadá, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que ocorrerá na próxima quarta-feira (24) às 16h (de Brasília).

O catarinense terá como assistentes os compatriotas, o paulista Danilo Manis e o gaúcho Rafael Alves, enquanto o peruano Kevin Ortega atuará como quarto árbitro. Contudo, a entidade ainda não anunciou quem será o responsável pela arbitragem de vídeo (VAR).

Essa, aliás, será a segunda participação de Abatti Abel no torneio. Sua estreia ocorreu no empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito, partida marcada por reclamações do técnico egípcio Hossam Hassan, que contestou a não marcação de um pênalti. O catarinense integra o trio de árbitros brasileiros presentes nesta edição da Copa, ao lado de Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio.

Aos 39 anos, Abatti Abel vive sua primeira experiência em uma Copa do Mundo profissional, mas já acumula passagens por competições de peso. Ele esteve na Copa do Mundo Sub-20 em 2023, apitou nos Jogos Olímpicos de 2024 e também participou do Super Mundial de Clubes em 2025, credenciais que reforçam sua trajetória internacional até chegar ao maior palco do futebol.

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