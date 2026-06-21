França x Iraque: onde assistir, escalações e arbitragem

A França enfrenta o Iraque nesta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Pennsylvania, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Depois de vencer Senegal por 3 a 1 na estreia, a seleção de Didier Deschamps tenta encaminhar a classificação ao mata-mata. Já o Iraque, por outro lado, precisa reagir depois da derrota por 4 a 1 para a Noruega.
O jogo coloca frente a frente equipes em situações opostas na chave. A França começou com três pontos, mas ficou atrás da Noruega pelo saldo de gols. O Iraque, por sua vez, saiu zerado da estreia e chega pressionado. Portanto, um novo tropeço deixaria a equipe de Graham Arnold em cenário muito difícil antes da última rodada.
Onde assistir
França x Iraque terá transmissão da CazéTV. Além disso, a partida terá acompanhamento em tempo real nas plataformas esportivas que cobrem a Copa do Mundo.
Como chega a França
A França deve manter a base da estreia, mas Deschamps avalia ajustes pontuais. A tendência, portanto, não aponta para uma reformulação. Lucas Digne pode entrar na lateral esquerda no lugar de Theo Hernández. Além disso, Manu Koné surge como opção para substituir Aurélien Tchouaméni no meio-campo.
No ataque, Bradley Barcola também pode ganhar vaga. O ponta marcou contra Senegal e aparece como candidato para começar no lado esquerdo. Assim, Deschamps pode formar o trio ofensivo com Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé como referência mais avançada.
A comissão técnica monitora jogadores do sistema defensivo, como William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández e Malo Gusto. Ainda assim, não há indicação de ausência desses nomes para o confronto. Portanto, a França deve ir a campo com força quase máxima.
A principal preocupação francesa está na concentração defensiva. Contra Senegal, os Bleus venceram com autoridade no segundo tempo, mas permitiram espaços e sofreram gol. Por isso, Deschamps cobra controle maior contra um rival que deve buscar transições rápidas.
Como chega o Iraque
O Iraque chega pressionado pela derrota pesada para a Noruega. A equipe até reagiu no primeiro tempo, quando Aymen Hussein marcou o gol de empate. No entanto, erros individuais abriram caminho para a goleada norueguesa. Agora, portanto, Graham Arnold tenta reorganizar o time para enfrentar uma das seleções mais fortes do torneio.
A seleção iraquiana deve atuar em um 4-4-2 compacto. A ideia passa por fechar espaços por dentro, proteger a área e acelerar com Ali Al-Hamadi, Aymen Hussein e Zidane Iqbal. Mesmo assim, a missão será difícil diante da velocidade e da capacidade técnica dos franceses.
Ali Jasim deixou o jogo contra a Noruega com desconforto, mas treinou normalmente durante a semana e deve ficar à disposição. O goleiro Jalal Hassan também superou um problema físico leve. Ainda assim, há expectativa de mudança no gol, com Ahmed Basil cotado para começar a partida.
Aymen Hussein aparece novamente como peça central. O atacante viveu jogo movimentado contra a Noruega, com gol a favor e gol contra. Além disso, carrega o peso simbólico de ter marcado o gol decisivo contra a Bolívia nos playoffs, lance que ajudou o Iraque a voltar à Copa depois de 40 anos.
Próximos jogos
A França, afinal encerra a fase de grupos contra a Noruega, no dia 26. O Iraque fecha sua participação contra Senegal, também no dia 26.
FRANÇA x IRAQUE
Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo I
Data-Hora: 22/6/2026, às 18h (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, na Pennsylvania, Estados Unidos
FRANÇA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Rabiot e Koné; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
IRAQUE: Basil; Hussein Ali, Tahseen, Akam Hashem e Doski; Bayesh, Al-Ammari, Zidane Iqbal e Ali Jasim; Aymen Hussein e Al-Hamadi. Técnico: Graham Arnold
Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
VAR: Joe Dickerson (EUA)
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