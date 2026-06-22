Noruega x Senegal: onde assistir, escalações e arbitragem

Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira, 22 de junho, às 21h de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. A partida coloca frente a frente duas seleções em situações diferentes na chave. Os noruegueses lideram o grupo depois da goleada sobre o Iraque. Já os senegaleses precisam reagir após a derrota para a França na estreia.

A Noruega abriu a campanha com vitória por 4 a 1 sobre o Iraque. Erling Haaland marcou duas vezes ainda no primeiro tempo. Leo Ostigard também fez o dele, enquanto um gol contra de Aymen Hussein completou o placar. Com isso, a equipe de Stale Solbakken chegou aos três pontos e assumiu a ponta pelo saldo de gols.

Senegal, por outro lado, começou a Copa com derrota por 3 a 1 para a França. Ibrahim Mbaye marcou o gol senegalês e entrou para a história como o africano mais jovem a balançar as redes em Copas. Ainda assim, a equipe comandada por Pape Thiaw ficou sem pontos e passou a tratar o duelo com a Noruega como decisivo para seguir forte na briga por classificação.

Arbitragem brasileira

Outro destaque da partida, inegavelmente, é a arbitragem brasileira. Wilton Pereira Sampaio apita, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia. Por fim, no VAR estará Rodolpho Toski Marques.

Onde assistir

A partida entre Noruega e Senegal terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e CazéTV.

Como chega a Noruega

A Noruega vive seu primeiro Mundial desde 1998. Além disso, chegou embalada por uma campanha perfeita nas Eliminatórias, com oito vitórias em oito jogos. A estreia, desse modo, reforçou a força ofensiva da equipe, especialmente pelo peso de Haaland na área e pela presença de Martin Odegaard na criação.

Apesar disso, o sistema defensivo ainda inspira atenção. A seleção sofreu gols em três jogos seguidos e só terminou uma das últimas sete partidas sem ser vazada. Mesmo assim, a comissão técnica recebeu boas notícias. David Moller Wolfe e Julian Ryerson preocupavam após a vitória contra o Iraque, mas os dois se recuperaram e devem ficar à disposição.

Solbakken deve manter a base da estreia. A tendência aponta para uma linha defensiva com Ryerson, Heggem, Ajer e Wolfe. No meio, Odegaard, Berge e Aursnes aparecem como prováveis titulares. No ataque, Sorloth, Haaland e Nusa formam o trio mais cotado.

Como chega Senegal

Senegal chega pressionado pela derrota na primeira rodada. A equipe competiu contra a França, mas não conseguiu segurar o poder ofensivo rival. Kylian Mbappé marcou duas vezes, Bradley Barcola também fez o dele, e Ibrahim Mbaye descontou para os africanos.

Mesmo com o revés, Pape Thiaw deve preservar a estrutura titular. A principal dúvida está no ataque. Mbaye ganhou força depois do gol contra a França, porém Ismaila Sarr ainda tem chance de seguir entre os onze iniciais ao lado de Nicolas Jackson e Sadio Mané.

A equipe senegalesa também tenta evitar uma sequência negativa. Caso perca novamente, pode chegar à última rodada sem chance de terminar entre os dois primeiros, dependendo do resultado de França x Iraque. Por isso, o jogo contra a Noruega ganhou peso direto na briga pelo mata-mata.

NORUEGA x SENEGAL

Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo I

Data-Hora: 22 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer e Wolfe; Odegaard, Berge e Aursnes; Sorloth, Haaland e Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

SENEGAL: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Camara, I. Gueye e P. Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

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