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Jogada10
Franclim Carvalho cobra reforços e admite Botafogo abaixo dos principais rivais
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Jogada10
Publicado às 14h14 de 21/06/2026
Franclim Carvalho cobra reforços e admite Botafogo abaixo dos principais rivais -
Jogada10
Técnico do Botafogo destaca a importância da intertemporada, defende a chegada de reforços e avalia que o elenco ainda está abaixo dos rivais
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