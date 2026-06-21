Uruguai x Cabo Verde, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 18h

Uruguai e Cabo Verde vão em busca da primeira vitória na Copa do Mundo. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo H, acontece no começo da noite deste domingo (21), às 19h, de Brasília, em Miami. Mas, desde 18h, a Voz do Esporte faz o esquenta para partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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