Yamal marca primeiro gol em Copas e alcança feitos históricos

Lamine Yamal colocou mais uma marca de precocidade na carreira neste domingo. O atacante marcou pela Espanha contra a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo, e, desse modo, entrou no ranking dos espanhóis mais jovens a balançar as redes na história do Mundial. Aos 18 anos e 343 dias, Yamal passou a ocupar o segundo lugar da lista espanhola. Ainda assim, ele não superou Gavi, companheiro de seleção e de Barcelona, que marcou contra a Costa Rica na Copa de 2022, aos 18 anos e 110 dias.

De acordo com as estatísticas oficiais da Fifa, entre os espanhóis mais jovens a marcar em Copas do Mundo, além de Gavi e Yamal, aparecem Raúl, com 20 anos e 351 dias, Fernando Morientes, com 22 anos e 80 dias, e Fernando Torres, com 22 anos e 86 dias.

Top 10 mundial e marca de Pelé

Além disso, Yamal também entrou no top 10 mundial dos jogadores mais jovens a marcar no torneio. Ele aparece em oitavo lugar na lista, entre Dmitri Sychev, da Rússia, e Lionel Messi, da Argentina.

O gol de Lamine Yamal contra a Arábia Saudita, ademais, também fez o atacante da Espanha e do Barcelona igualar um feito de Pelé. O jogador se tornou apenas o segundo da história a abrir o placar em uma partida da Copa do Mundo da Fifa com 18 anos ou menos. O outro, afinal, foi Pelé, que abriu o placar para o Brasil contra País de Gales, na Copa de 1958, aos 17 anos.

Jogadores mais jovens a marcar em Copas do Mundo

Pelé — Brasil — 17 anos e 239 dias

Brasil x País de Gales, em 19 de junho de 1958. Manuel Rosas — México — 18 anos e 93 dias

México x Argentina, em 19 de julho de 1930. Gavi — Espanha — 18 anos e 110 dias

Espanha x Costa Rica, em 23 de novembro de 2022. Ibrahim Mbaye — Senegal — 18 anos e 143 dias

Senegal x França, em 16 de junho de 2026. Michael Owen — Inglaterra — 18 anos e 190 dias

Inglaterra x Romênia, em 22 de junho de 1998. Nicolae Kovács — Romênia — 18 anos e 197 dias

Romênia x Peru, em 14 de julho de 1930. Dmitri Sychev — Rússia — 18 anos e 231 dias

Rússia x Bélgica, em 14 de junho de 2002. Lamine Yamal — Espanha — 18 anos e 343 dias

Espanha x Arábia Saudita, em 21 de junho de 2026. Lionel Messi — Argentina — 18 anos e 357 dias

Argentina x Sérvia e Montenegro, em 16 de junho de 2006. Julian Green — Estados Unidos — 19 anos e 25 dias

Estados Unidos x Bélgica, em 1º de julho de 2014.

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