Yamal e Oyarzabal brilham, e Espanha bate Arábia Saudita sem dificuldades

A Espanha venceu a Arábia Saudita por 4 a 0, neste domingo, no Mercedes-Benz Stadium, na Geórgia, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Lamine Yamal abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo e marcou pela primeira vez em Mundiais. Mikel Oyarzabal fez dois gols em sequência ainda antes do intervalo, e um gol contra de Tambakti completou a vitória espanhola no início da etapa final.
O resultado colocou a Espanha em recuperação na Copa depois do empate sem gols com Cabo Verde na estreia. Além disso, a seleção de Luis de la Fuente ganhou fôlego na briga por classificação antes da última rodada da fase de grupos. A Arábia Saudita, por sua vez, pouco conseguiu produzir no ataque e só levou perigo na reta final, quando Al-Hamdan obrigou Unai Simón a fazer boa defesa.
Fúria arrasadora
A Espanha começou em ritmo forte. Logo no primeiro lance, Yamal se livrou de três marcadores e cruzou para a área. A defesa saudita afastou, mas o lance já indicava o caminho do jogo. Pouco depois, Baena recebeu na área e teve o chute travado. Na sequência, Yamal cruzou novamente, e Al-Owais saiu para ficar com a bola.
O domínio espanhol virou gol aos nove minutos. Oyarzabal recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. Yamal apareceu livre no segundo pau e completou para as redes. O atacante, que havia começado a Copa no banco por causa de uma lesão muscular, fez seu primeiro gol em Mundiais e encerrou a seca ofensiva da Espanha no torneio.
O gol também colocou Yamal em uma lista histórica. Aos 18 anos, ele se tornou apenas o segundo jogador da história a abrir o placar em uma partida da Copa do Mundo da Fifa com 18 anos ou menos. O outro foi Pelé, que abriu o placar para o Brasil contra País de Gales, na Copa de 1958, aos 17 anos.
A Arábia Saudita tentou responder em contra-ataques, mas teve pouca saída. Salem Al-Dawsari apareceu pela esquerda aos seis minutos, porém Unai Simón ficou com a bola sem dificuldade. Depois disso, a Espanha passou a sufocar o adversário. Dani Olmo, Pedri e Baena finalizaram de fora ou da entrada da área, enquanto Oyarzabal obrigou Al-Owais a trabalhar.
Aos 20 minutos, veio o segundo gol. Após escanteio, a defesa saudita afastou mal, Dani Olmo bateu cruzado, Abdulhamid falhou no corte, e Oyarzabal apareceu para finalizar. Dois minutos depois, a Espanha ampliou novamente. Pedro Porro cruzou, Cucurella recuperou a bola do outro lado e mandou de volta para a área. Oyarzabal completou e fez 3 a 0.
Descanso em campo
A vantagem deixou o jogo ainda mais confortável para a Espanha. A Arábia Saudita passou a defender com os 11 jogadores atrás da linha da bola e quase não conseguiu puxar contra-ataques. Ainda assim, Al-Amri tentou surpreender Unai Simón com um chute de muito longe, mas a bola chegou fraca.
Oyarzabal quase marcou o terceiro dele aos 35 minutos. Al-Owais evitou a saída de bola pela linha de fundo, mas entregou nos pés do atacante espanhol. O camisa 21 finalizou no travessão. Pouco depois, Yamal tentou chute colocado, mas mandou longe. A Espanha ainda teve nova chance com Oyarzabal, que aproveitou vacilo da defesa e bateu cruzado para fora.
Ritmo de treino
Luis de la Fuente mexeu no intervalo. Yamal e Oyarzabal saíram para as entradas de Yéremy Pino e Ferran Torres. Mesmo sem os dois principais nomes do primeiro tempo, a Espanha voltou a marcar rapidamente. Aos três minutos, escanteio cobrado no primeiro pau gerou desvio na área. Cucurella apareceu no segundo pau e finalizou. Al-Owais defendeu, mas a bola bateu em Tambakti e entrou.
Com 4 a 0 no placar, a Espanha reduziu o ritmo. Ainda assim, quase ampliou aos sete minutos. Pino recebeu passe em profundidade e soltou uma bomba. Al-Owais fez boa defesa. No rebote, Pedro Porro tentou de cabeça, e o goleiro saudita salvou novamente.
A partida perdeu intensidade depois das mudanças. Nico Williams e Mikel Merino entraram aos 16 minutos, enquanto Fabián Ruiz substituiu Pedri aos 25. A Espanha passou a girar a bola com mais paciência e controlou o tempo. Ferran Torres ainda teve boa chance aos 19 minutos, quando saiu de frente para Al-Owais, mas tirou demais e mandou ao lado.
A Arábia Saudita melhorou apenas na reta final. Al-Hamdan recebeu na intermediária aos 35 minutos do segundo tempo e finalizou com perigo. Unai Simón fez boa defesa e evitou o gol saudita. Foi uma das poucas chegadas claras da equipe asiática em uma partida amplamente dominada pela Espanha. Nos acréscimos, Ferran Torres marcou, contudo, o gol foi anulado por impedimento.
ESPANHA 4 x 0 ARÁBIA SAUDITA
Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo H
Data: 21 de junho de 2026
Local: Mercedes-Benz Stadium, Geórgia (EUA)
ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz, 25’/2ºT) e Dani Olmo (Merino, 16’/2ºT); Lamine Yamal (Yéremy Pino, Intervalo), Oyarzabal (Ferran Torres, Intervalo) e Baena (Nico Williams, 16’/2ºT). Técnico: Luis de la Fuente.
ARÁBIA SAUDITA: Al-Owais; Abdulhamid, Lajami, Tambakti, Al-Amri (Al-Hajji, 15’/2ºT) e Al-Harbi; Al-Khaibari (Kanno, Intervalo), Al-Juwayr (Al-Hamdan, Intervalo) e Nasser Al-Dawsari; Al-Buraikan (Abu Al-Shamat, 16’/2ºT) e Salem Al-Dawsari. Técnico: Georgios Donis.
Gols: Lamine Yamal, 9’/1ºT; Oyarzabal, 20’/1ºT e 22’/1ºT; Tambakti, contra, 3’/2ºT.
Árbitro: Raphael Claus (BRA)
Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Cartão Amarelo: Salem Al-Dawsari e Kanno
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