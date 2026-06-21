Reconciliação? Virginia aparece em jantar com círculo próximo de Vini Jr nos EUA

Os boatos sobre uma possível reaproximação entre Virginia Fonseca e Vini Jr ganharam força nas redes sociais após um jantar realizado no último sábado (20/6). Embora nenhum dos dois tenha confirmado publicamente, registros compartilhados por amigos próximos do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira atraíram os holofotes para o assunto.

A influenciadora publicou imagens da mesa do restaurante, uma selfie e um brinde, e os detalhes do ambiente, como enfeites e pratos. Os utensílios, contudo, foram rapidamente identificados pelos seguidores como sendo de um local frequentado pelo círculo do atacante da Seleção Brasileira, que estava de folga.

Além de Virginia, também participaram do encontro Lídia Souza, que mantém relacionamento com um dos amigos de Vini Jr, e Duda Freire, melhor amiga da influenciadora e namorada de Felipe, empresário e parceiro próximo do jogador.

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A presença dessas figuras, portanto, reforçou ainda mais as especulações de que a organização do jantar se deu em torno da dupla. O episódio, portanto, alimenta rumores sobre uma possível reconciliação.

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