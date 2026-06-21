Ensaio bizarro da Alemanha viraliza; veja fotos

Um ensaio fotográfico incomum da seleção alemã antes da Copa do Mundo de 2010 voltou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, jogadores convocados pela Alemanha para o Mundial da África do Sul aparecem com pinturas no rosto e no corpo. A proposta, além disso, fazia referência a animais e símbolos ligados ao país-sede da competição. O resultado, porém, não saiu como o esperado. Por isso, as fotos voltaram a repercutir pelo aspecto considerado bizarro por muitos torcedores.

As imagens circularam novamente durante a Copa do Mundo de 2026. Além disso, chegaram até Manuel Neuer, um dos jogadores que participaram da ação promocional. Na época, o goleiro posou caracterizado como um guerreiro Masai. Por causa disso, apareceu em uma das fotos mais comentadas do ensaio. Recentemente, no entanto, ele tratou o episódio com naturalidade e reconheceu que a seleção alemã mudou a forma de produzir esse tipo de material.

“Foram belas fotos individuais. Elas são baseadas no Big 5, nos safaris da África do Sul, o que explica a conexão com o torneio. Isso foi há muito tempo atrás. Eu estou na seleção nacional desde 2009, nós já passamos por muita coisa nesse tempo todo. Nós também estamos progredindo com o tempo. Tivemos alguns erros e temos que consertar eles com o tempo. Mas agora nós temos ensaios fotográficos normais”, explicou Manuel Neuer para a RTL Sport.

Ensaio contou com ‘grande elenco’

O “Big 5” reúne cinco espécies emblemáticas da África: leão, guepardo, elefante africano, búfalo africano e rinoceronte. Originalmente, a expressão surgiu no contexto da caça. Naquele período, portanto, ela fazia referência aos animais considerados mais perigosos e difíceis de serem abatidos em caçadas a pé. Depois, entretanto, o termo passou a aparecer também em ações turísticas e em campanhas ligadas aos safáris africanos.

Além de Neuer, outros nomes importantes daquela geração alemã participaram do ensaio. Entre eles, estavam Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Miroslav Klose, Cacau, Marcell Jansen, Rene Adler, Per Mertesacker, Mario Gomez e Tim Wiese. Cada atleta recebeu uma pintura temática diferente. Assim, as fotos misturaram referências a animais, símbolos africanos e elementos ligados à Copa do Mundo.

Valeu o Top 3

Na Copa de 2010, a Alemanha terminou em terceiro lugar. Antes disso, a equipe avançou em uma campanha marcada por vitórias expressivas, como os 4 a 1 sobre a Inglaterra nas oitavas de final e os 4 a 0 sobre a Argentina nas quartas. Depois, porém, caiu para a Espanha na semifinal. Por fim, venceu o Uruguai por 3 a 2 na disputa pelo terceiro lugar. Thomas Müller, Klose, Özil, Khedira e Neuer estavam entre os nomes daquele elenco.

Agora, o ensaio ganhou nova repercussão em meio à campanha alemã na Copa de 2026. A seleção enfrenta o Equador na última rodada da fase de grupos, no dia 25 de junho, às 17h (de Brasília).

Veja as fotos

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