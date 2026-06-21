Da humilhação à redenção: a trajetória de Oyarzábal, o novo artilheiro espanhol

Cada dia de Copa do Mundo reserva histórias com drama, surpresas e também redenção. Na Espanha, o nome da vez é Mikel Oyarzabal, o novo artilheiro da seleção, que deixou para trás as críticas e a humilhação no empate com Cabo Verde para ser o melhor em campo diante da Arábia Saudita.

O camisa 21 da Fúria foi escolhido pelo técnico Luis de la Fuente para ser o famoso “falso 9” de uma das favoritas ao título. Mas, após boa temporada na liga espanhola, com 15 gols pelo Real Sociedad, Oyarzabal definitivamente não teve uma boa estreia em Mundiais. Afinal, sequer tocou na bola nos primeiros 30 minutos no 0 a 0 contra os africanos e foi motivo de piada entre a mídia e os torcedores.

Mas o tempo passou, veio a partida seguinte e o atacante fez dois gols em 23 minutos. Além disso, ainda deu passe para Lamine Yamal anotar o seu primeiro em Copa e entrar para a história. Assim, Oyarzabal, de 29 anos, entra na brilha pela artilharia da competição, que tem Messi, Jonathan David e Undav na liderança.

O jogador de um clube só

A trajetória é incomum nos dias de hoje. Em tempos de tantas trocas e transferências, ele vestiu apenas uma camisa como profissional. Revelado pelo Real Sociedad, já está indo pela décima primeira temporada pelo time espanhol.

Porém, não faltaram investidas de outros clubes. Afinal, Oyarzabal defendeu a Espanha desde o sub-17. Em 2019, aos 22 anos, recebeu sua primeira chance na seleção principal. Desde então, Manchester City, Borussia Dortmund e Juventus foram alguns dos gigantes que sondaram a fera. Mas o Real Sociedad sempre fez jogo duro e não quer liberá-lo por menos de 75 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões), que é a multa rescisória em contrato.

Um dos motivos é a versatilidade dele. Surgiu como meia-atacante, já atuou como ponta e, ao longo do tempo, vem pisando mais na área. Com isso, a veia de artilheiro se tornou mais presente. Na Copa, Oyarzabal tem a companhia de Fernan Torres, Yamal e Nico Williams.

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