Nova Zelândia x Egito, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 21h

Egito e Nova Zelândia se enfrentam neste domingo (21), às 22h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Mas, desde 21h, a Voz do Esporte faz o esquenta para partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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