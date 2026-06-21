Oyarzabal se recupera da má estreia na Copa com gols e assistência pela Espanha

Mikel Oyarzabal saiu do jogo Espanha x Cabo Verde, estreia de ambas as seleções na Copa, que terminou 0 x 0, marcado por críticas para uma recuperação pessoal histórica pela Fúria na competição. Depois de ficar os primeiros 30 minutos sem tocar na bola na estreia da seleção, situação que virou piada e meme nas redes sociais, o atacante reagiu neste domingo (21). Contra a Arábia Saudita, ele precisou de bem menos tempo para fazer dois gols e dar uma assistência na goleada espanhola por 4 a 0, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O desempenho inegavelmente colocou Oyarzabal em uma marca expressiva. Ainda no primeiro tempo, o atacante participou diretamente dos três primeiros gols da Espanha. Primeiro, cruzou para Lamine Yamal abrir o placar. Depois, marcou duas vezes em sequência e encaminhou a vitória com apenas 22 minutos de jogo. Assim, ele transformou em resposta dentro de campo a cobrança recebida após a estreia.

“Estou feliz por ter dado a volta na situação. No outro jogo quase não toquei na bola, hoje fiz tudo o que podia e sempre buscando que a equipe vá bem, que é o mais importante”, disse Oyarzabal.

Ambiente de acolhimento e confiança

A atuação, ademais, também reforçou a confiança do atacante no ambiente interno da seleção. Além disso, Oyarzabal afirmou que se sente respaldado pela torcida e pela comissão técnica, apesar das críticas que surgem com frequência no futebol.

“Como sempre falei, me sinto valorizado e querido pela torcida. O elenco e o técnico são em quem busco apoio no dia a dia. Sempre as pessoas vão falar alguma coisa porque sabemos como funciona o mundo do futebol”, afirmou.

Oyarzabal deixou o jogo no intervalo. Contudo, quis deixar claro que a substituição não ocorreu por qualquer deficiência em campo. Além disso, destacou a importância de todos os jogadores do elenco receberem minutos durante a competição.

“Saí no intervalo por opção do técnico. Sem problema, tudo certo. O treinador decidiu dar minutos para mais jogadores, todos são importantes”, completou.

A Espanha volta a campo na sexta-feira, 26 de junho, contra o Uruguai, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A partida será às 21h (de Brasília), em Kansas City.

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