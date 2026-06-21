Lucas Paquetá destaca volta de Neymar diante da Escócia: “Pode nos ajudar muito”

Um dos destaques individuais na vitória sobre o Haiti, Lucas Paquetá começa a se firmar na Seleção Brasileira e ganha espaço para a sequência da Copa do Mundo. O próximo desafio, no encerramento fase de grupos, será na quarta-feira (24), em Miami, diante da Escócia.

“Tivemos um bom desempenho e construímos uma boa vitória (contra a seleção caribenha) dentro da nossa expectativa de melhorar qualidade técnica e jogo com bola. Isso, portanto, nos traz confiança para crescermos na competição”, declarou o meia.

Em seu terceiro desafio no Mundial, os comandados de Carlo Ancelotti terão pela frente um clima favorável. Contudo, ainda falta um passo para a classificação: o Brasil precisa ao menos de um empate para assegurar vaga na segunda fase, embora objetivo seja avançar como líder do grupo.

Neymar, totalmente recuperado da lesão grau 2 na panturrilha direita, está à disposição para ser relacionado. A baixa fica por conta de Raphinha, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa e não terá condições de jogo.

“Todos na Seleção estão muito felizes com a volta do Neymar. Um cara importantíssimo para nós e que tem uma história linda. Pode nos ajudar muito na Copa. Espero que ele possa estar em campo nos ajudando o quanto antes”, destacou Paquetá, antes de responder se poderia atuar na posição do camisa 11, flutuando entre a faixa central e o lado direito.

“Sempre me coloco à disposição pra ajudar, fazer meu melhor. É uma dúvida pro professor, ele quem decide. Está todo mundo preparado para entrar e fazer o melhor”, garantiu.

Além da dança: o entrosamento com Vini Jr

Paquetá tem mostrado entrosamento com Vini Jr, seu parceiro desde os tempos de Flamengo. A sintonia de ambos ficou evidente no terceiro gol contra o Haiti, quando a dupla protagonizou a jogada e celebrou com uma dancinha que arrancou sorrisos dos torcedores rubro-negros e da Seleção.

“Nossa amizade é muito bonita e de longo tempo. Vi o Vini muito novinho, e criamos esse laço desde a época do Flamengo. Portanto, nos sentimos felizes de estarmos juntos. Tenho admiração e um respeito enorme por ele. Agora, viver mais uma Copa do Mundo juntos na Seleção, para nós é muito especial”, concluiu.

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