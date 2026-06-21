Goleada espanhola vira presente e alívio para De la Fuente

Luis de la Fuente completou 65 anos neste domingo e ganhou uma goleada como presente da Espanha na Copa do Mundo. Depois do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, a seleção espanhola goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo H. Além disso, recuperou o poder ofensivo e chegou à última rodada com quatro pontos.

A resposta veio com autoridade. Lamine Yamal abriu o placar logo no início da partida. Em seguida, Mikel Oyarzabal marcou duas vezes e encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, um gol contra de Tambakti fechou a goleada. Assim, a Espanha deixou para trás as críticas do primeiro jogo e voltou a apresentar uma atuação dominante.

De la Fuente, porém, evitou tratar os jogos como iguais. O treinador destacou que a Espanha manteve a ideia central, mas precisou ajustar a forma de atacar. Além disso, valorizou a mudança de postura depois da análise do empate na estreia.

“Cada partida é diferente, mesmo que o plano de jogo seja parecido. Analisamos o jogo anterior e todos concordamos que precisávamos de mais verticalidade para jogar em profundidade. Vimos isso desde o primeiro minuto, tentando sufocar o adversário”, disse De la Fuente.

Vinte e dois minutos de ‘Fúria’

A Espanha construiu a vantagem com intensidade desde os primeiros minutos. Yamal apareceu bem aberto pela direita, atacou o espaço e marcou seu primeiro gol em Copas. Oyarzabal, por sua vez, participou diretamente dos três primeiros gols. Primeiro, deu a assistência para o camisa 19. Depois, aproveitou duas sobras na área e marcou duas vezes em sequência.

O desempenho também serviu como reação coletiva. Afinal, a Espanha vinha de uma estreia abaixo do esperado. Por isso, De la Fuente tratou a goleada como uma resposta natural do elenco às cobranças recebidas nos últimos dias.

“Ninguém gosta de ter seu trabalho e sua capacidade colocados em dúvida. A reação dos jogadores é compreensível. Foi uma declaração de intenções, uma forma de recuperar nosso lugar e dar continuidade a um projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo”, disse.

Mesmo com o placar construído cedo, o técnico aproveitou o segundo tempo para administrar o elenco. Yamal e Oyarzabal saíram no intervalo. Depois, Pedri, Dani Olmo e Baena também deixaram o gramado. Ainda assim, a equipe manteve o controle da partida e quase ampliou em chances com Yéremy Pino, Pedro Porro e Ferran Torres.

Vitória do grupo

O treinador espanhol também elogiou a atuação da equipe como um todo. Ainda assim, projetou um cenário mais exigente para a sequência. Na última rodada, a Espanha enfrenta o Uruguai, em um duelo direto pela parte de cima do Grupo H.

“Os jogos são diferentes, embora a proposta queira ser semelhante. Fizemos um primeiro tempo excepcional e um segundo também bom, sobretudo porque nos permite dar continuidade e encarar os jogos importantes que temos pela frente. O Uruguai será um jogo difícil e muito duro”, afirmou Luis de la Fuente.

A Espanha, por fim, volta a campo na sexta-feira, 26 de junho, contra o Uruguai, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A partida será às 21h (de Brasília), em Kansas City, e definirá a posição da seleção espanhola na chave antes do mata-mata.

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