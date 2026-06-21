Técnico do Iraque diz que não pode controlar Mbappé

Graham Arnold sabe que o Iraque terá pela frente um dos principais jogadores da Copa do Mundo. Antes do duelo com a França, que ocorre nesta segunda-feira (22), no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia (EUA), o técnico citou Kylian Mbappé, mas evitou transformar o atacante no centro absoluto da preparação. Segundo o treinador, a seleção iraquiana não consegue controlar o desempenho da estrela francesa. Portanto, precisa concentrar energia naquilo que pode fazer dentro de campo.

O Iraque chega pressionado depois da derrota por 4 a 1 para a Noruega na estreia. A França, por outro lado, venceu Senegal e aparece como favorita no confronto.

“É uma honra jogar contra eles, mas estamos focados em nós. Não temos como controlar o desempenho de Mbappé, temos como controlar o nosso. Queremos mostrar ao mundo o que podemos fazer”, comentou Arnold.

O discurso do técnico não significa que o Iraque vá adotar postura apenas defensiva. Pelo contrário. Embora reconheça o peso do adversário, Arnold afirmou que preparou a equipe para buscar a vitória e não somente para evitar uma nova derrota na competição.

“Sou um treinador que tem expectativa de ganhar e não de não perder. Nós acreditamos e temos a expectativa de ganhar. Isso é fundamental. Não vamos sair pra tentar não perder e sim ganhar”, destacou o técnico.

Em busca de pelo menos um ponto

Além disso, a situação na tabela aumenta a necessidade de reação. O Iraque é o último colocado do Grupo I e tem saldo negativo por causa da goleada sofrida diante da Noruega. Ainda assim, o elenco tenta manter um ambiente positivo antes do segundo compromisso no Mundial.

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Capitão da equipe, Jalal Hassan reconheceu a força francesa. No entanto, também reforçou que o Iraque precisa entrar em campo com energia para tentar competir contra uma das seleções favoritas ao título.

“A seleção de Noruega demonstrou elementos especiais na primeira partida. Agora, vamos tratar de ter um bom desempenho contra a França. Vamos sair com toda a energia. Contra a Noruega, não ficamos satisfeitos com o resultado, mas estamos com a mente positiva. Treinamos e vamos participar do jogo de segunda com a maior energia, estamos bem preparados. Sabemos que eles são os favoritos, mas vamos dar o nosso melhor”, comentou Jalal Hassan.

França e Iraque dividem o Grupo I com Noruega e Senegal. Depois do duelo desta segunda-feira, a seleção iraquiana fecha a fase de grupos contra Senegal. Já os franceses enfrentam a Noruega na última rodada.

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