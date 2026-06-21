Com sondagens, Neto aguarda definição sobre futuro no Botafogo

Fora dos planos do Botafogo para a sequência da temporada, Neto já desperta interesse de clubes do exterior e pode deixar General Severiano nos próximos meses. O goleiro de 36 anos recebeu sondagens de equipes da Itália, do Catar e da China. Além disso, um retorno ao futebol inglês também aparece como possibilidade nos bastidores.

O arqueiro, afinal, já sabe que não faz parte do planejamento esportivo do clube, segundo o “ge”, em publicação deste domingo (21/6). Ainda assim, uma definição sobre seu futuro depende da chegada dos novos responsáveis pela SAF alvinegra, que devem participar da decisão sobre uma eventual saída.

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Nos bastidores, o Botafogo admite discutir uma rescisão amigável caso surja uma proposta considerada interessante para ambas as partes. Recentemente, o Cerro Porteño chegou a demonstrar interesse no jogador, mas as conversas não avançaram.

Neto tem contrato até junho de 2027, recebe um dos maiores salários do elenco e ainda possui valores a receber do clube. Dessa forma, qualquer negociação precisará levar em conta também a questão financeira.

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