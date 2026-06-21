Cássio projeta retorno ao Cruzeiro e celebra evolução

Mesmo longe dos gramados há cerca de três meses, Cássio mostrou confiança no processo de recuperação e projetou o retorno ao time do Cruzeiro. O goleiro segue em tratamento de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo e decidiu permanecer na Toca da Raposa II durante as férias do elenco para dar sequência ao cronograma estabelecido pelo departamento médico.

Em vídeo divulgado pelo Cruzeiro, Cássio destacou a fase atual do tratamento e elogiou a estrutura oferecida pelo clube para acelerar o retorno aos gramados. Afastado desde março, quando se lesionou na partida contra o Flamengo pelo Brasileirão, aliás, o camisa 1 passou por cirurgia. Assim, vem apresentando evolução no processo de recuperação.

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“Acho que é importante a gente dar continuidade na fase que a gente já está. Uma fase muito boa, né? Fora que o Cruzeiro tem excelentes profissionais e a estrutura é muito boa, isso ajuda muito. A gente está muito feliz com a evolução, com o que a gente tem conseguido fazer. Estou bem confiante para o futuro”, afirmou.

Enquanto o restante do elenco aproveita o período de descanso, o goleiro mantém a rotina de recuperação no centro de treinamento. A expectativa é, dessa forma, que ele intensifique as atividades com o grupo ao longo de agosto.

A previsão de retorno segue para o início de setembro. Apesar da boa evolução, o Cruzeiro adota cautela e pretende avaliar constantemente as condições físicas do atleta antes de liberá-lo para voltar a atuar.

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