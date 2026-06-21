Empate com o Irã complica a Bélgica e embola o Grupo G

O Grupo G vem se desenhando como o mais equilíbrado da Copa do Mundo, e a Bélgica vem se complicando. Neste domingo, 21/6, os favoritos belgas enfrentaram o Irã e ficaram no 0 a 0. A Bélgica dominou a partida com mais de 79% de posse de bola e o triplo de finalizações. Mnteve a pegada mesmo quando ficou com um a menos (Ngoy expulso aos 21 da etapa final). Mesmo assim, quando teve chances claras, o goleiro Beiranvand apareceu bem. Além disso, o Irã, mesmo com pouca posse, teve duas chances claríssimas, uma delas anulada. Todas com o atacante Taremi.

Assim, até o momento, todos os jogos do grupo terminaram em empates. Assim, a disputa pelas vagas para a próxima fase segue totalmente embolada. Bélgica e Irã estão com dois pontos. Já Nova Zelândia e Egito, que ainda jogarão nesta rodada, estão com um ponto.

Irã segura belgas no 1º tempo

A Bélgica pressionou muito mais no primeiro tempo (79% de posse e 15 a 4 em finalizações). Porém, o Irã mostrou muita aplicação tática no seu esquema 5-4-1, conseguindo anular a maioria das jogadas de chuveirinhos dos europeus, que finalizavam mal. E também teve bons ataques nos primeiros 25 minutos. O Irã quase marcou em um chute de Kanaani, que obrigou Courtois a fazer grande defesa. Aos 21 minutos, fez um belo gol que acabou sendo anulado por impedimento. A jogada foi ensaiada: uma falta próxima da área, Hajsafi rolou para Taremi dominar, virar e chutar. Belo gol, mas o iraniano estava impedido.

Depois da parada técnica, a Bélgica voltou mais ofensiva. Rondou bastante a área iraniana e teve boa chance com De Cuyper aos 43 minutos, mas sem sucesso. Assim, o placar permaneceu em branco nos 45 minutos iniciais.

Bélgica em cima mesmo com dez. Mas nada de gol

No segundo tempo, a Bélgica permaneceu em cima. Jahanbakhsh entrou em campo e fez falta dura em Trossard, mas o juiz não deu cartão amarelo (poderia até ser vermelho), o que gerou muita reclamação. Apesar da Bélgica ficar no ataque, foi o Irã quem teve a primeira grande chance clara: uma finalização de Taremi, mas Courtois fez ótima defesa. Mesmo assim, a Bélgica impunha muito mais o jogo. Aos 13 minutos, teve uma oportunidade de ouro. Após um bate-rebate, De Cuyper chutou de dentro da pequena área, mas o goleiro Beiranvand fez um milagre no reflexo. Aos 22 minutos, o zagueiro belga Ngoy cometeu um erro grave no meio de campo, atrasou mal a bola para o goleiro Courtois, e acabou sendo obrigado a fazer falta em Taremi, que sairia livre. Ele foi expulso.

Apesar equilibrar o meio de campo mais equilibrado, o Irã seguiu sofrendo pressão belga e, mais uma vez, Beiranvand teve de fazer grande defesa para evitar o gol do adversário. E novamente com De Cuyper, o jogador do Brighton (ING) recebeu a bola livre na área pela esquerda, próximo à marca do pênalti, e chutou. Mas o goleiro iraniano defendeu.

BÉLGICA 0x0 IRÃ

Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo G

Data: 21/6/2026

Local: SoFi Stadium, Califórnia (EUA)

BÉLGICA: Courtois; Meunier (Castagne, 13’/2ºT) Ngoy, Mechele e De Cuyper; Raskin (Vanaken,13’/2ºT), Tielemans e De Bruyne (Fernández, 42’/2ºT); Saelemakers (Lukebakio,13’/2ºT), Trossard e Lukaku (Theate, 28’/2ºT). Técnico: Rudi Garcia

IRÃ: Beiranvand; Hardani (Jahanbksh, Intervalo), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati e Hjsafi (Mohmmadi,21’/2ºT); Ezatolahi (Hosseinzadeh,40’/2ºT), Ghoddos (Shhriar, 34’/2ºT), Rezaeian e Mohebi(Torabi, 21’/2ºT); Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Cartões Amarelos: Lukaku(BEL); Ezatholhi (IRN)

Cartões Vermelhos: Ngoy (BEL 21’/2ºT)

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