Pela Série B, CRB e Fortaleza empatam no Rei Pelé

CRB e Fortaleza ficaram no empate neste domingo (21/6), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em partida válida pela 14ª rodada da Série B. O time da casa saiu na frente, graças a belo gol do artilheiro Mikael – agora com dez gols no torneio. O Leão, porém, reagiu e chegou ao empate já na reta final, com Miritello: 1 a 1.

Com o placar, o Fortaleza segue na quarta posição da Segundona, agora com 22 pontos – três a menos que o Sport, terceiro colocado. O CRB, por sua vez, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória e não conseguiu abrir maior distância para o Z4. Dessa forma, surge em 16º, com 16, apenas dois pontos à frente do Londrina, equipe que abre a zona de rebaixamento rumo à Série C.

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Quem saiu na frente foram os donos da casa. Logo aos 6′, Mikael recebeu de Dada Belmonte, ajeitou e soltou um canhão de direita, superando João Ricardo. O artilheiro da Série B chegou aos dez gols na competição, abrindo vantagem para Bruno Santos (Londrina) e Boschilia (Operário), com sete.

O Leão, no entanto, não se entregou, pressionando bastante na etapa final. Não à toa, chegou ao gol de empate aos 36′. Foi quando Paulo Baya, que entrara ao longo da partida, cruzou da esquerda, encontrando o atacante Miritello. Livre e em condição legal, o camisa 9 se antecipou ao goleiro e marcou seu quarto gol na competição, isolando-se na artilharia do Fortaleza no torneio.

Próximos passos

O CRB só volta a campo na outra terça-feira (30/6), quando visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O duelo, válido pela 15ª rodada, começa às 20h (de Brasília). Já o Fortaleza se prepara para receber o clássico nordestino contra o Sport, em jogo de seis pontos na briga pelo acesso. Será no domingo (28/6), a partir das 18h30, também pela #15.

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