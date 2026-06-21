São Paulo prioriza jogos-treino para Dorival

O São Paulo deve adotar uma estratégia diferente da inicialmente planejada para o período de preparação durante a pausa da temporada. Em vez de disputar amistosos contra equipes da Série A, o Tricolor trabalha com a possibilidade de realizar jogos-treino fechados, focados na observação do elenco e na implementação das ideias de Dorival Jr.

A mudança ganhou força após a reapresentação do grupo, na última semana. Internamente, a comissão técnica considera o período sem competições uma oportunidade importante para aprofundar conceitos de jogo e avaliar alternativas dentro do elenco, segundo informações do “ge” deste domingo (21/6).

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Com isso, diretoria e comissão técnica passaram a buscar adversários para atividades em ambiente de treinamento, sem público e sem caráter oficial. Pela questão logística, os confrontos devem acontecer contra equipes da região de São Paulo. A expectativa é, assim, de que o clube realize mais de um teste antes da retomada do calendário.

O novo cenário também esfriou as negociações por amistosos que estavam no radar do clube. Afinal, o São Paulo chegou a discutir a realização de uma partida contra o Fluminense, no Maracanã, em um evento organizado pela patrocinadora das duas equipes. Porém, as conversas perderam força nos últimos dias e, neste momento, a tendência é de que o clube não aceite os termos apresentados.

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