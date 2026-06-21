Palmeiras avança por joia de 17 anos do Puerto Cabello (VEN)

O Palmeiras avançou nas negociações para contratar uma das principais promessas de sua posição na Venezuela. Após um período de avaliações na Academia de Futebol, o goleiro Sebastián Ângulo, do Puerto Cabello (VEN), de 17 anos, recebeu aprovação interna e está próximo de reforçar as categorias de base do clube.

As conversas com o estafe do jogador já estão alinhadas segundo o “ge”, e a diretoria alviverde trabalha agora, assim, para acertar os últimos detalhes com os venezuelanos. Dessa forma, a expectativa é de que um acordo seja alcançado nos próximos meses.

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Titular da Venezuela no Sul-Americano Sub-17, Angulo ganhou destaque internacional ao ajudar a seleção a garantir vaga na Copa do Mundo da categoria. O goleiro, que mede 1,87m e atua com o pé direito, também enfrentou o Brasil durante a competição. Ele já faz parte das seleções de base de seu país.

Por conta das regras da Fifa, o venezuelano só poderá assinar contrato com o Palmeiras em janeiro de 2027, quando completa 18 anos. Isso se dá por conta das leis para transferências internacionais de menores de idade. Ainda assim, o clube avalia alternativas para manter o atleta próximo da estrutura alviverde e acelerar sua adaptação ao futebol brasileiro.

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