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Palmeiras avança por joia de 17 anos do Puerto Cabello (VEN)

Palmeiras avança por joia de 17 anos do Puerto Cabello (VEN)
Palmeiras avança por joia de 17 anos do Puerto Cabello (VEN) -

O Palmeiras avançou nas negociações para contratar uma das principais promessas de sua posição na Venezuela. Após um período de avaliações na Academia de Futebol, o goleiro Sebastián Ângulo, do Puerto Cabello (VEN), de 17 anos, recebeu aprovação interna e está próximo de reforçar as categorias de base do clube.

As conversas com o estafe do jogador já estão alinhadas segundo o “ge”, e a diretoria alviverde trabalha agora, assim, para acertar os últimos detalhes com os venezuelanos. Dessa forma, a expectativa é de que um acordo seja alcançado nos próximos meses.

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Titular da Venezuela no Sul-Americano Sub-17, Angulo ganhou destaque internacional ao ajudar a seleção a garantir vaga na Copa do Mundo da categoria. O goleiro, que mede 1,87m e atua com o pé direito, também enfrentou o Brasil durante a competição. Ele já faz parte das seleções de base de seu país.

Por conta das regras da Fifa, o venezuelano só poderá assinar contrato com o Palmeiras em janeiro de 2027, quando completa 18 anos. Isso se dá por conta das leis para transferências internacionais de menores de idade. Ainda assim, o clube avalia alternativas para manter o atleta próximo da estrutura alviverde e acelerar sua adaptação ao futebol brasileiro.

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