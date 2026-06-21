Após mini-férias, jogadores do Santos se reapresentam nesta segunda

O time do Santos se reapresenta nesta segunda-feira (22/06) para se preparar para a intertemporada durante o recesso da Copa do Mundo, que vai até julho . A equipe teve três semanas de férias e vários jogadores aproveitaram para viajar com a família. Alguns, inclusive, escolheram os Estados Unidos como destino para acompanhar o Mundial. Foi assim com Zé Rafael e de Gabigol.

Outros preferiram dar uma passada na terra natal para matar a saudade. Assim, Gabriel Brazão foi para Uberlândia, em Minas Gerais, Rony reviu parentes no Pará, Bontempo voltou para a mineira Uberaba, e o argentino Adonis Frías visitou seu bairro na cidade de Florencio Varela e se encontrou com amigos do futebol. Lautaro também voltou para a Argentina.

Diversos atletas postaram fotos nas redes sociais mostrando momentos das viagens. Diógenes esteve com a esposa em Cancún; Rodrigo Falcão viajou com a namorada para Bonito, em Mato Grosso do Sul; Gabriel Menino passeou por Bariloche e Buenos Aires, na Argentina; Lucas Veríssimo optou por Grécia e Portugal ao lado da mulher; e Luan Peres levou a esposa e a filha para diversão na Disney.

Nem todos, porém, ficaram ligados em redes sociais. Houve quem preferisse se desligar pra valer. Mayke, Escobar e Zé Ivaldo, por exemplo, não fizeram posts.

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