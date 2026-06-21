São Bernardo perde para o Juventude e deixa liderança da Série B

O São Bernardo viu a liderança da Série B escapar na noite deste domingo (21). Afinal, o clube da Grande São Paulo perdeu, dentro de casa, para o Juventude, por 1 a 0. Alisson Safira marcou o gol da vitória dos gaúchos, que entraram na zona de playoffs para o acesso. O resultado encerrou uma sequência de nove jogos invicto do clube paulista.

Invicto fora de casa, o Bernô não consegue repetir o desempenho como mandante, onde venceu apenas duas vezes. O Aurinegro está na segunda colocação, com 25 pontos, atrás do Vila Nova. Já o Ju saltou para a quarta colocação, com 25 pontos.

Na próxima rodada, o São Bernardo tenta recuperar a ponta da tabela longe de casa, contra o Criciúma, no próximo sábado (27). Na manhã de domingo (28), o Juventude recebe o Ceará no Alfredo Jaconi, tentando se manter na zona de acesso.

São Bernardo pressiona, mas Ju vence

O jogo começou moroso, sem tantas emoções. A primeira oportunidade veio apenas aos 24 minutos, com os visitantes, quando MP saiu na cara de Alex, que fez boa defesa. O Bernô respondeu cinco minutos depois, mas Felipe Garcia não aproveitou cobrança de escanteio rasteiro de Foguinho e furou dentro da área. Os donos da casa ainda pressionaram nos minutos finais antes do intervalo, mas não conseguiram levar mais perigo.

O São Bernardo seguiu com a pressão no começo do segundo tempo. Na melhor chance, Dudu arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol de Jandrei. Os gaúchos conseguiram se defender bem e, quando chegaram, marcaram. MP deu passe para Mandaca, que cruzou para Alisson Safira cabecear no campo. Após isso, a pressão aurinegra aumentou, mas sem conseguir efetividade, consumando a vitória jaconera no 1º de maio.

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