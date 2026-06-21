Bélgica em marcha lenta, mas Garcia vê novo rumo contra a Nova Zelândia

O técnico Rudi Garcia disse, após o jogo em que a Bélgica apenas empatou em 0 a 0 com o Irã, que sua equipe dominou a partida, criou oportunidades, mas não teve eficiência. Segundo ele, no duelo deste sábado, 21/6, pela segunda rodada do Grupo G, a seleção mostrou muita vontade e, em nenhum momento, mesmo com dez jogadores após a expulsão de Ngoy, perdeu o domínio do jogo. Porém, falhou no mais importante: colocar a bola na rede.

“Esperava um jogo duro. Mas nos faltou eficiência, claro. Afinal, tivemos perto de 70% de posse de bola. Cruzamos muito, finalizamos bastante. Acertamos o alvo, mas não o suficiente. Depois jogamos 30 minutos com um jogador a menos, e isso não ajuda contra equipes desse perfil. Não tenho muito o que reprovar aos meus jogadores, exceto o fato de não termos sido eficientes. Hoje, não marcamos.”

Esse empate deixa a Bélgica em uma situação desconfortável. A equipe precisa vencer a Nova Zelândia na última rodada ou corre o risco de ficar fora da próxima fase, algo que seria uma grande decepção para a favorita do Grupo G. Rudi Garcia afirmou que começar uma competição de forma lenta não é exclusividade da Bélgica e destacou que sua seleção segue viva na disputa.

“Isso faz parte de um início de Copa do Mundo, um começo em marcha lenta. Pelo menos, sabemos qual resultado teremos de conseguir contra a Nova Zelândia.”

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