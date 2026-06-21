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Atacante do Inter entra no radar de clubes dos Estados Unidos

Atacante do Inter entra no radar de clubes dos Estados Unidos
Atacante do Inter entra no radar de clubes dos Estados Unidos -

O Inter pode ter a saída de um dos jogadores mais criticados pela torcida atualmente. Afinal, fora da seleção colombiana nesta Copa do Mundo, o atacante Rafael Borré despertou o interesse de clubes dos Estados Unidos e pode deixar o clube gaúcho nesta janela de transferências.

De acordo com o portal Zero Hora, Philadelphia Union e Columbus Crew demonstraram interesse na contratação do atacante. Entretanto, a negociação deve ser longa, já que a janela de transferências da MLS abre apenas no dia 13 de julho. Apesar de viver um momento ruim, Borré ainda possui prestígio no exterior.

Inclusive, o atacante é o artilheiro do Inter nesta temporada, com nove gols marcados. Por outro lado, Borré perdeu muito espaço no time neste ano, com 28 partidas disputadas em 2026, sendo 18 como titular e preterido por Alerrandro no ataque colorado. No clube desde 2024, o colombiano tem contrato com o Internacional até o final de 2028.

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