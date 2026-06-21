Atacante do Inter entra no radar de clubes dos Estados Unidos

O Inter pode ter a saída de um dos jogadores mais criticados pela torcida atualmente. Afinal, fora da seleção colombiana nesta Copa do Mundo, o atacante Rafael Borré despertou o interesse de clubes dos Estados Unidos e pode deixar o clube gaúcho nesta janela de transferências.

De acordo com o portal Zero Hora, Philadelphia Union e Columbus Crew demonstraram interesse na contratação do atacante. Entretanto, a negociação deve ser longa, já que a janela de transferências da MLS abre apenas no dia 13 de julho. Apesar de viver um momento ruim, Borré ainda possui prestígio no exterior.

Inclusive, o atacante é o artilheiro do Inter nesta temporada, com nove gols marcados. Por outro lado, Borré perdeu muito espaço no time neste ano, com 28 partidas disputadas em 2026, sendo 18 como titular e preterido por Alerrandro no ataque colorado. No clube desde 2024, o colombiano tem contrato com o Internacional até o final de 2028.

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