Após mini-férias, jogadores do Fluminense se reapresentam na terça

A equipe do Fluminense deve se reapresentar na terça-feira (23/6) para retomar treinamentos durante o período sem jogos por causa da Copa do Mundo. Os jogadores aproveitaram as férias para viajar e se divertir com a família. Assim, John Kennedy foi com a esposa e os filhos para San Andrés, na Colômbia; Rodrigo Castillo optou por Paris, capital francesa; Savarino passou pelo parque Epic Universe, em Orlando, Estados Unidos, e pelas Bahamas, que também foi a escolha de Guilherme Arana. Soteldo levou a família para a Disney e Freytes passeou por Nova York.

As férias tiveram um momento especial para o lateral Samuel Xavier. Afinal, ele recebeu uma homenagem do Martinica, clube da zona sul de São Paulo onde ele deu os primeiros passos no futebol.

Quem também teve um momento diferente nas férias foi o atacante Hulk, que ainda não estreou, mas já pertence ao Fluminense. Ele ajudou uma pessoa a desatolar um carro numa estrela sem pavimentação no distrito de Jenipapo, em Campina Grande, na Paraíba. O jogador foi à terra natal para as festividades de São João e acabou nesse imprevisto inusitado. Ele também viajou a Nova York, nos Estados Unidos, e teve um rápido encontro com Ronaldinho Gaúcho.

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