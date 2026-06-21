Diretoria do Grêmio nega interesse em meia do futebol português

A diretoria do Grêmio negou o interesse na contratação do meia Alan, que atua no Moreirense, de Portugal. O jogador teve seu nome especulado no clube gaúcho nos últimos dias, mas não está nos planos de Luís Castro para a sequência da temporada.

As informações são do jornalista Kaliel Dorneles. Essa não é a primeira vez que o nome de Alan aparece ligado a possíveis sondagens ao Grêmio. No ano passado, o jogador chegou a ser oferecido ao clube gaúcho, mas também não houve avanço nas negociações.

Além do Tricolor, os representantes do meia ofereceram Alan para outros clubes brasileiros. Contudo, a diretoria gremista não colocou o jogador na lista de interesses por entender que ele não possui um perfil adequado ao trabalho de Luís Castro. Internamente, o clube monitora oportunidades em posições consideradas estratégicas para a sequência da temporada.

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