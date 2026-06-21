Uruguai só empata com Cabo Verde e se complica na Copa

O Uruguai voltou a vacilar e já se vê ameaçado na Copa do Mundo 2026. Neste domingo (21/6), jogando no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), a bicampeã Mundial ficou no 2 a 2 com Cabo Verde, que segue fazendo história nesta edição do principal torneio do planeta. Após empatar contra a Espanha na rodada inaugural do Grupo H, mantém a invencibilidade e, de quebra, marca seu primeiro gol em Copas do Mundo.

Pina, de falta, foi o autor deste histórico gol, abrindo o placar no primeiro tempo. Ainda na primeira metade de jogo, o Uruguai chegou à virada, graças a gols de Maxi Araújo e Canobbio, do Fluminense. No entanto, após falha de Muslera (a segunda no jogo), Cabo Verde empatou no segundo tempo. O resultado deixa os africanos vivíssimos por vaga, já que aparecem em terceiro, com dois pontos. É a mesma pontuação do Uruguai, que surge em segundo pelo número de gols feitos.

Gol histórico para Cabo Verde

Sabendo que ficou devendo contra a Arábia Saudita, em sua estreia na Copa, o Uruguai começou o jogo com tudo em Miami. Com bastante ímpeto de marcação, a equipe de Marcelo Bielsa fazia uma intensa pressão quando perdia a bola, não deixando Cabo Verde respirar. Isso, porém, não se transformava em chances de gol.

Pelo contrário: quem abriu o placar foi Cabo Verde. Após excelente arrancada de Arcanjo, o meia sofreu falta da intermediária. Kevin Pina, jogador do Krasnodar (RUS), não quis saber e aproveitou a péssima barreira montada por Muslera para tentar a sorte. A bola foi no cantinho, com Cabo Verde marcando seu primeiro gol em Mundiais, aos 20′.

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Uruguai vira ainda no primeiro tempo

Maxi Araújo, no entanto, tinha outros planos. Após cruzamento da esquerda, a zaga cabo-verdiana mandou contra o próprio patrimônio, com a bola acertando a trave. Na sobra, o ponta do Sporting deu de peixinho para deixar tudo igual, aos 43′. Desta vez, não deu para Vozinha.

Em lance parecido, o Uruguai chegou à virada. Já no último lance do primeiro tempo, aos 45+5′, Ugarte colocou na área, e Maxi Araújo testou para o meio da área. Por lá estava o atacante Canobbio, do Fluminense, que só teve o trabalho de concluir de primeira para colocar a Celeste na frente do placar pela primeira vez no torneio.

Muslera falha novamente

O segundo tempo era de poucas emoções. Até o momento em que Cabo Verde realizou duas mexidas. Oliveira tentou sair jogando e errou o passe, com Muslera saindo fora da área no desespero. Hélio Varela, que acabara de entrar, aproveitou a escassa oportunidade e fez o 2 a 2, aos 15′. A virada quase saiu na jogada seguinte, quando, em contra-ataque, Monteiro arriscou de fora da área. Por centímetros, a bola passou por cima do gol de Muslera.

Aos 23′, um dos lances mais pitorescos da Copa. Após cobrança de escanteio da direita, o Uruguai chegou ao terceiro gol. Maxi Araújo aproveitou a falha de Vozinha e pegou o rebote para marcar, mas havia impedimento na origem da jogada, com o tento sendo anulado.

Bielsa, então, iniciou as substituições para buscar a vitória, colocando De la Cruz (do Flamengo) e Darwin Ñúnez a campo. Com mais opções e mais espaço, o Uruguai passou a realizar uma verdadeira blitz na área adversária. Empilhando escanteios, a Celeste esbarrou na falta de mira e na vontade dos cabo-verdianos, que se jogavam em cada chute contra o gol de Vozinha.

Em uma das melhores chances, já aos 45+2′, Canobbio disparou pela direita e perdeu o que seria o terceiro gol uruguaio.

Próximos passos

O Uruguai define sua vida na Copa do Mundo na sexta-feira (26/6) contra ninguém menos que a Espanha, líder da chave, com quatro pontos. A derrota praticamente eliminaria os uruguaios, que ficariam em terceiro, com dois pontos, dificilmente aparecendo entre os melhores terceiros colocados da Copa. Tal duelo será no Akron, em Guadalajara (MEX), às 21h (de Brasília).

Já Cabo Verde pode avançar em caso de vitória contra a Arábia Saudita, em jogo simultâneo, mas em Houston, no Texas (EUA). Se ficar no empate, dependeria de uma derrota dos uruguaios contra os espanhóis para terminar em segundo. Já se perder, dá adeus à sua primeira participação na Copa do Mundo.

URUGUAI 2 x 2 CABO VERDE

Copa do Mundo – Grupo H – 2ª rodada

Data e horário: 21/6/2026 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

URUGUAI: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria; Ugarte (De la Cruz, 24’/2ºT), Bentancur, Canobbio, Valverde e Maxi Araújo (Braian Rodríguez, 37’/2ºT); Viñas (Darwin Ñúnez, 24’/2ºT). Técnico: Marcelo Bielsa

CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges e Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte, 24’/2ºT), Arcanjo (Deroy Duarte, intervalo), Mendes, Monteiro (Semedo, 34’/2ºT) e Rodrigues (Nuno da Costa, 13’/2ºT); Benchimol (Hélio, 13’/2ºT). Técnico: Bubista.

Gols: Kevin Pina, 20’/1ºT (0-1); Maxi Araújo, 43’/1ºT (1-1); Canobbio, 45+5’/1ºT (2-1); Hélio, 15’/2ºT (2-2);

Árbitro: Espen Eskås (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

VAR: Willy Delajod (FRA)

Cartão Amarelo: Bentancur, Oliveira (URU); Sidny Cabral (CBV)



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