Técnico de Cabo Verde reclama de falta de fair play do Uruguai

O técnico de Cabo Verde, Bubista, já é um dos principais nomes desta Copa do Mundo. E, depois de mais um empate de sua seleção, em 2 a 2 contra o Uruguai, neste domingo (21/6), o comandante parabenizou sua equipe por mais um ponto conquistado no Grupo H.

Para Bubista, porém, houve falta de fair play por parte da Celeste em dado momento do jogo. Ele se refere ao segundo gol uruguaio, quando Monteiro (camisa 10 de Cabo Verde) ficou no chão pedindo atendimento e, mesmo assim, o Uruguai seguiu atacando, achando o gol da virada. Antes, no entanto, analisou a partida.

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“Primeiramente, quero dar os parabéns a equipe, a toda a nossa gente. Pelo jogo que fizemos com o coração. Terminamos o jogo já com algumas dificuldades. Os jogadores já tinham cãibras, mas a nossa equipe esteve sempre valente. Procuramos sempre ganhar o jogo, isso nos deixa muito satisfeitos, muito felizes. Sabemos que o Uruguai é um adversário de nível altíssimo e criou-nos bastantes dificuldades”, analisou à beira do campo.

Cadê o Fair Play?

Ele, então, mudou o tom da resposta, reclamando bastante do segundo gol do Uruguai. Afinal, em seu ponto de vista, houve falta de fair play para o time sul-americano. Bubista elogiou o técnico Marcelo Bielsa, mas fez a ponderação.

“Mas penso que principalmente no primeiro gol, para mim, aquilo não é fair play. O (Marcelo) Bielsa nos ensinou que aquilo não é fair play, que aquilo não faz parte do jogo. Um jogador no chão por um minuto, dois minutos. Eu não compreendo muito essa lei, mas estou bastante satisfeito com a equipe porque demonstrou caráter, estamos satisfeitos pelo jogo. A nossa equipe continua a querer ganhar os jogos e com a organização temos de estar satisfeitos pelo que fizemos”, encerrou Bubista.

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