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Canobbio marca primeiro gol em Copas, mas faz alerta ao Uruguai

Canobbio marca primeiro gol em Copas, mas faz alerta ao Uruguai
Canobbio marca primeiro gol em Copas, mas faz alerta ao Uruguai -

O atacante Agustín Canobbio, do Fluminense, viveu uma sensação agridoce neste domingo (21/6), durante o empate por 2 a 2 do Uruguai contra Cabo Verde, pelo Grupo H da Copa do Mundo. Isso porque o jogador marcou o segundo gol uruguaio, o que representou seu primeiro em duas edições de Mundiais. Em 2022, ele atuou em uma partida, mas passou em branco.

No entanto, a Celeste só empatou com os africanos, ficando com dois pontos após duas rodadas. Ao apito final, o atacante tricolor falou sobre a sensação de marcar um gol em Copa, mas lamentou o resultado, que complica sua seleção na busca por vaga.

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“Foi muito emocionante. Acabou a Copa passada (sem marcar) e sempre visualizei isso, né? Eu continuo trabalhando e chegar em um momento desse, tem muita emoção, muita coisa na cabeça, mas não adianta nada se a gente não conseguir os três pontos. Acho que fica com esse sabor não tão bom como tinha que ser. É assim o futebol, né? Agora é colocar a cabeça e o foco no próximo jogo, que é muito difícil para nós”, avaliou à “Cazé TV”.

Canobbio projeta partida contra a Espanha

Ele, então, falou da dificuldade da partida contra a Espanha. Tal duelo, marcado para sexta-feira (26/6), pode marcar a eliminação uruguaia em caso de tropeço.

“É a Copa do Mundo, né? Saber que a gente tem um time muito qualificado. É tentar até o último (minuto), a gente é assim, a história do Uruguai é assim mesmo: lutar até o fim. E sabemos que a Espanha é um time muito competitivo, com muita qualidade também”, afirmou.

Por fim, ele revelou o que o Uruguai deve mudar para não tropeçar novamente. Segundo Canobbio, a seleção de Cabo Verde soube explorar a transição, algo que não pode ser repetido no futuro.

“Acho que os detalhes. Ter essa tranquilidade para manter o jogo com a gente. A gente estava tentando e eles estavam procurando essa situação de transição. Eles encontraram num falha nossa. Agora é como eu falei, concentração no máximo, muita humildade e autocrítica para ir para cima como sempre”, finalizou.

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