Canobbio marca primeiro gol em Copas, mas faz alerta ao Uruguai

O atacante Agustín Canobbio, do Fluminense, viveu uma sensação agridoce neste domingo (21/6), durante o empate por 2 a 2 do Uruguai contra Cabo Verde, pelo Grupo H da Copa do Mundo. Isso porque o jogador marcou o segundo gol uruguaio, o que representou seu primeiro em duas edições de Mundiais. Em 2022, ele atuou em uma partida, mas passou em branco.

No entanto, a Celeste só empatou com os africanos, ficando com dois pontos após duas rodadas. Ao apito final, o atacante tricolor falou sobre a sensação de marcar um gol em Copa, mas lamentou o resultado, que complica sua seleção na busca por vaga.

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“Foi muito emocionante. Acabou a Copa passada (sem marcar) e sempre visualizei isso, né? Eu continuo trabalhando e chegar em um momento desse, tem muita emoção, muita coisa na cabeça, mas não adianta nada se a gente não conseguir os três pontos. Acho que fica com esse sabor não tão bom como tinha que ser. É assim o futebol, né? Agora é colocar a cabeça e o foco no próximo jogo, que é muito difícil para nós”, avaliou à “Cazé TV”.

Canobbio projeta partida contra a Espanha

Ele, então, falou da dificuldade da partida contra a Espanha. Tal duelo, marcado para sexta-feira (26/6), pode marcar a eliminação uruguaia em caso de tropeço.

“É a Copa do Mundo, né? Saber que a gente tem um time muito qualificado. É tentar até o último (minuto), a gente é assim, a história do Uruguai é assim mesmo: lutar até o fim. E sabemos que a Espanha é um time muito competitivo, com muita qualidade também”, afirmou.

Por fim, ele revelou o que o Uruguai deve mudar para não tropeçar novamente. Segundo Canobbio, a seleção de Cabo Verde soube explorar a transição, algo que não pode ser repetido no futuro.

“Acho que os detalhes. Ter essa tranquilidade para manter o jogo com a gente. A gente estava tentando e eles estavam procurando essa situação de transição. Eles encontraram num falha nossa. Agora é como eu falei, concentração no máximo, muita humildade e autocrítica para ir para cima como sempre”, finalizou.

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