Vozinha repercute chance de classificação de Cabo Verde

O goleiro Vozinha, um dos principais personagens da Copa do Mundo 2026, voltou ao centro das atenções após mais um excelente resultado de Cabo Verde. Neste domingo (21/6), a seleção africana ficou no 2 a 2 com o Uruguai, o que os permite chegar na última rodada com plenas chances de classificação, algo anteriormente improvável num grupo com dois campeões mundiais.

Agora com boas chances de avançar (basta vencer a Arábia Saudita na última rodada), a modesta seleção vê com bons olhos o avanço de fase. Vozinha, então, falou sobre esta possibilidade.

LEIA MAIS: Técnico de Cabo Verde reclama de falta de fair play do Uruguai

“Nós viemos aqui para competir. Sabemos que somos um país pequeno, um país que é a primeira vez nessa experiência, mas todos os dias trabalhamos muito bem e temos vindo a fazer um trabalho de longos anos para estar nesses palcos. Poder estar no próximo jogo com a possibilidade de passar, para nós, é gratificante. Vamos respeitar os outros, mas também vamos trabalhar para competir e quem sabe tentar ganhar o jogo e qualificar a próxima fase”, analisou o arqueiro.

Autor de gol histórico celebra

Companheiro de Vozinha na seleção, Hélio Varela marcou o segundo gol de Cabo Verde no jogo. Foi logo após entrar em campo, marcando graças à falha grosseira do goleiro Muslera. Ele celebrou seu tento e analisou a atuação da equipe cabo-verdiana.

“Nunca sonhei por isto, mas não sabia que ia acontecer desta maneira. Marcar o primeiro gol pela seleção logo na minha estreia no Mundial é incrível. Não tenho palavras por este momento. Foi um jogo muito bom. Fizemos aquilo que foi pedido durante a semana. Tentamos trazer muitas coisas defensivas que fizemos contra a Espanha e, ao mesmo tempo, aumentar aquilo que não tínhamos feito ofensivamente. E, no cômputo global, foi muito bom aquilo que fizemos hoje (domingo)”, analisou.

Por fim, ele refutou o famigerado “sabor de vitória” com o empate. Afinal, para ele, o resultado foi “satisfatório” pois Cabo Verde teve chances de vencer no fim da partida.

“Mais ou menos. É satisfatório. Mas também tivemos as nossas oportunidades, que poderíamos ter ganho o jogo. E no final acho que o empate é justo”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.