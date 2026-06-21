Jordânia x Argélia: duelo de países árabes na Copa do Mundo

Depois de perderem na estreia da Copa do Mundo, Jordânia e Argélia entram em campo para manter o sonho de permanecerem vivas na competição. A partida acontece na madrugada desta terça-feira (23), à meia-noite, de Brasília, em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo J da competição.

Em sua primeira partida na história do torneio, os Cavaleiros perderam para a Áustria por 3 a 1. Já as Raposas do Deserto sofreram com o show de Lionel Messi e foram derrotadas pela Argentina por 3 a 0. Com isso, ambas chegam sem pontos ao confronto, e quem perder pode dar adeus à sequência da competição. Por outro lado, um empate pode ajudar os dois lados.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pela Globo, na TV fechada pelo SporTV, pelo canal do YouTube da CazéTV e pelo serviço de streaming Globoplay.

Como chega a Jordânia

Depois de estrear no torneio e marcar o seu primeiro gol, os Cavalheiros tentam solucionar os erros que a equipe teve contra a Áustria atrás do primeiros pontos na competição. Afinal, a seleção conseguiu ter uma boa atuação na primeira rodada, mas ficou devendo em alguns aspectos defensivos. A expectativa é que Jamal Sellami repita a equipe, com destaque para Al-Tamari e Olwan.

Como chega a Argélia

Após sofrerem com a grande atuação de Messi, as Raposas tentam se reabilitar para seguir com chances de classificação. Apesar das críticas, Vladimir Petkovic deve manter Luca Zidane no gol. A comissão técnica entende que o jogador precisa de mais oportunidades para adquirir experiência. Por outro lado, a Argélia tem a ausência do atacante Amoura, que ficou no banco no primeiro jogo, sofreu uma lesão nos treinamentos e é baixa para o confronto.

JORDÂNIA X ARGÉLIA

Copa do Mundo – Grupo J – 2ª rodada

Data e horário: 23/6/2026 (terça-feira), à 00h (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, Santa Clara (EUA)

JORDÂNIA: Abulaila; Haddad, Nasib, Abualnadi e Abu Taha; Al-Rashdan, Al-Rawabdeh e Al-Dawoud; Odeh Fakhoury, Al-Tamari e Olwan. Técnico: Jamal Sellami.

ARGÉLIA: Lucas Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Bentaleb, Boudaoui e Maza; Hadj Moussa, Gouiri e Chaïbi. Técnico: Vladimir Petkovic.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andras Kovacic (ESL)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

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