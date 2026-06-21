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Vasco se aproxima de Deossa, volante do Betis (ESP)

MADRID, SPAIN - JANUARY 04: Vinicius Junior of Real Madrid battles for possession with Nelson Deossa of Real Betis during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Santiago Bernabeu on January 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
MADRID, SPAIN - JANUARY 04: Vinicius Junior of Real Madrid battles for possession with Nelson Deossa of Real Betis during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Santiago Bernabeu on January 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) -

O Vasco está finalizando os detalhes para mais uma contratação para a segunda janela de 2026. O volante Nelson Deossa, do Betis (ESP), chegou a um acordo com o Cruz-Maltino, que o contratará por empréstimo com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas.

O jogador de 26 anos já tem acordado valores como salários e luvas, mas ainda precisa de uma resposta definitiva da equipe espanhola. Segundo informações do jornalista Germán García Grova, especialista em transferências, a negociação se encontra bastante avançada.

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Deossa, então, seria o segundo reforço do Vasco para a segunda metade da temporada. Afinal, a equipe já tinha acordo de pré-contrato com o lateral-esquerdo Paulinho, do América-MG. Ele chegaria para atuar ao lado de Thiago Mendes no meio-campo do Gigante da Colina, que também busca um técnico após demitir Renato Gaúcho.

O volante começou a carreira no Atlético Huila, da Colômbia, em 2021. Passou por empréstimos em Estudiantes (ARG), Junior Barranquilla e Atlético Nacional – ambos da Colômbia, aliás. Depois, foi para o Pachuca (MEX), onde ficou conhecido após marcar um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, pelo Intercontinental de 2024. Depois, foi para o Monterrey, também do México, antes de fechar com o Betis. Na Espanha, realizou 33 partidas, com uma assistência.

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