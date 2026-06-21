Vasco se aproxima de Deossa, volante do Betis (ESP)

O Vasco está finalizando os detalhes para mais uma contratação para a segunda janela de 2026. O volante Nelson Deossa, do Betis (ESP), chegou a um acordo com o Cruz-Maltino, que o contratará por empréstimo com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas.

O jogador de 26 anos já tem acordado valores como salários e luvas, mas ainda precisa de uma resposta definitiva da equipe espanhola. Segundo informações do jornalista Germán García Grova, especialista em transferências, a negociação se encontra bastante avançada.

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Deossa, então, seria o segundo reforço do Vasco para a segunda metade da temporada. Afinal, a equipe já tinha acordo de pré-contrato com o lateral-esquerdo Paulinho, do América-MG. Ele chegaria para atuar ao lado de Thiago Mendes no meio-campo do Gigante da Colina, que também busca um técnico após demitir Renato Gaúcho.

O volante começou a carreira no Atlético Huila, da Colômbia, em 2021. Passou por empréstimos em Estudiantes (ARG), Junior Barranquilla e Atlético Nacional – ambos da Colômbia, aliás. Depois, foi para o Pachuca (MEX), onde ficou conhecido após marcar um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, pelo Intercontinental de 2024. Depois, foi para o Monterrey, também do México, antes de fechar com o Betis. Na Espanha, realizou 33 partidas, com uma assistência.

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