Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta segunda-feira, 22 de junho

Nesta segunda-feira, 22/6, rolam quatro jogos pela Copa do Mundo de 2026. Os duelos são pelos Grupos I e J. E não vai faltar atração, pois terão seleções com grandes astros mundiais em campo: Argentina, França e Noruega. Enfim, é parar para ver Messi, Mbappé e Haaland em ação.

Os trabalhos serão abertos às 14h (de Brasília), quando a Argentina enfrentará a Áustria. É o jogo dos favoritos do Grupo J. Venceram na rodada de abertura. Assim, quem vencer confirma a classificação antecipada para a segunda fase da Copa (primeira com jogo eliminatório único), com uma rodada de antecedência.

Depois, às 18h (de Brasília), será a vez da França entrar em campo para enfrentar o Iraque. Os franceses mandaram bem na estreia contra o perigoso time da Inglaterra e se vencerem o rival mais fraco do grupo, estarão com a vaga no mata-mata garantida. Já o Iraque, que levou 4 a 1 da Noruega na estreia, vai ter dificuldades para não levar uma nova goleada.

Pouco depois, às 21h (de Brasília), será a vez de Haaland entrar em campo. Ele comandará o ataque da Noruega diante de Senegal. Nesse duelo pelo Grupo J, a Noruega espera ratificar o favoritismo diante de Senegal e confirmar sua classificação à segunda fase.

Enfim, o último jogo do dia é de vida ou morte para Jordânia e Argélia. Como perderam na estreia, quem voltar a fracassar será eliminada da disputa. Mas o empate ainda seria ruim para os dois lados, já que na última rodada poderão enfrentar adversários mais fortes.

Onde assistir aos jogos deste 22/6

14h – Argentina x Áustria – TV Globo e SBT (TV aberta); SporTV e NSports (TV fechada); nos canais do YouTube da CazéTV e da GETV e pelo serviço de streaming Globoplay.

18h – França x Iraque – Exclusivo pela CazéTV.

21h- Noruega x Senegal – TV Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada) e CazéTV.

0h – Jordânia x Argélia – TV Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada), pelo canal do YouTube da CazéTV e pelo serviço de streaming Globoplay.

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