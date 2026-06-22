Egito vira para cima da Nova Zelândia, conquista primeira vitória em Copas e assume liderança do Grupo G

92 anos e quatro participações depois, o Egito enfim conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo. Na noite deste domingo (21), os Faraós viraram para cima da Nova Zelândia e conseguiram o triunfo de virada, por 3 a 1. Surman abriu o marcador na primeira etapa para os All Whites. Entretanto, os africanos contaram com Zico e Salah, que brilharam na segunda etapa para virar o marcador, junto com Trézéguet.
Com o resultado, o Egito também foi a primeira seleção do Grupo G a conseguir vencer um jogo. Os Faraós lideram a chave com quatro pontos e deixaram a classificação encaminhada. Por outro lado, a Nova Zelândia, que segue sem vencer em Mundiais, fica na lanterna do grupo, com um ponto, e precisa vencer a Bélgica para avançar na Copa.
Nova Zelândia começa melhor e sai na frente
A partida começou com a Nova Zelândia partindo para o ataque e criando as primeiras chances. Após contra-ataque, Singh recebeu na entrada da área e chutou para fora. Depois, Stamenic ganhou dividida com Hany e a bola ficou para Just, que finalizou para defesa de Shobeir. Na cobrança de escanteio, Surman subiu sozinho na área e cabeceou para abrir o marcador.
O Egito só conseguiu levar perigo após sofrer o gol. A primeira chance veio com Marmoush, que arriscou da entrada da área para defesa de Croocombe. Na sequência, o atacante rolou para Salah, que cobrou falta para fora. Nos acréscimos, Ziko acertou um belo cruzamento para Ashour, que, desequilibrado pela marcação, acabou mandando para fora.
Salah e Zico brilham e Egito vira o placar
Logo no começo do segundo tempo, os Faraós tiveram uma boa chance para empatar. Salah recebeu cruzamento na área, dominou, mas não conseguiu acertar o chute, facilitando a vida de Crocombe. Porém, os All Whites levaram mais perigo, quando Stamenic cruzou na medida para McCowatt, que cabeceou e parou em defesa de Shobeir. Só que o Egito conseguiu chegar ao empate. Hany cruzou na área, Zico cabeceou firme, Crocombe não segurou e o placar ficou igual.
A pressão egípcia seguiu e a virada não demorou. A Nova Zelândia pediu falta no ataque e abriu espaço na defesa. Salah puxou o contra-ataque, tabelou com Zico na entrada da área e chutou no canto, colocando os Faraós na frente. Embora os All Whites se lançassem ao ataque, os Faraós seguiram em cima para ampliar. Em cobrança de escanteio, Salah cruzou na cabeça de Trézéguet, que cabeceou firme para marcar o terceiro.
Nos acréscimos, Zizo teve a chance de transformar o placar em goleada, mas, após driblar Crocombe, parou na recuperação do goleiro. Ainda deu tempo de Stamenic chutar na pequena área e Shobeir fazer a defesa, no susto, para garantir a vitória por 3 a 1.
NOVA ZELÂNDIA 1 X 3 EGITO
Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo G
Data-Hora: 21/6/2026, às 22h (de Brasília)
Local: BC Place, em Vancouver, Canadá
Gols: Surman, 14’/1ºT (1-0); Zico, 11’/2ºT (1-1); Salah, 22’/2ºT (1-2); Trézéguet, 36’/2ºT (1-3)
NOVA ZELÂNDIA: Crocombe; Payne (Brindon, 39’/2ºT), Surman, Boxall e Cacace (Randall, 30’/2ºT); Bell, Stamenic, McCowatt (Old, 20’/2ºT), Singh (Ryan Thomas, 30’/2ºT) e Just (De Vries, 39’/2ºT); Wood. Técnico: Darren Bazeley
EGITO: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy (Rabia, 40’/1ºT) e Fatouh; Attia e Lasheen; Salah (Abdelmaguid, 38’/2ºT) (Abdelmonem, 53’/2ºT), Ashour (Zizo, 38’/2ºT) e Zico (Abdelkarim, 30’/2ºT); Marmoush (Trézéguet, 30’/2ºT). Técnico: Hossam Hassan
Árbitro: Omar Al Ali (EAU)
Assistentes: Mohamed Al-Hammadi (EAU) e Taleb Al-Marri (CAT)
Cartões Amarelos: Singh e McCowatt (NZL); Lasheen (EGI)
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